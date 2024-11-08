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В США сделали заявление о Крыме - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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В США сделали заявление о Крыме
В США сделали заявление о Крыме - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В США сделали заявление о Крыме
Владимиру Зеленскому придется отказаться от Крыма, а США нужно прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший постпред США РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T18:05
2024-11-08T18:08
крым
сша
украина
владимир зеленский
мнения
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переговоры
нато
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому придется отказаться от Крыма, а США нужно прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер, пишет РИА Новости.Роберт Хантер также указал на одну из главных ошибок Америки – недостаточный уровень взаимодействия с Россией. По его словам, США пора признать, что Россия не собирается никуда уходить."При нескольких администрациях разных партий, они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине", — считает Хантер.Накануне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и отметил, что заявления победившего на недавних выборах президента Америки Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победойПутин назвал главную проблему в отношениях России и Европы
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крым, сша, украина, владимир зеленский, мнения, россия, переговоры, нато, политика, новости
В США сделали заявление о Крыме

Зеленскому в любом случае придется отказаться от Крыма – экс-посол США в НАТО

18:05 08.11.2024 (обновлено: 18:08 08.11.2024)
 
© РИА Новости КрымМорское побережье Крыма
Морское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому придется отказаться от Крыма, а США нужно прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер, пишет РИА Новости.
"Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он на самом деле и не был украинским, это случилось случайно", — заявил бывший посол США при НАТО в эфире Al Jazeera English.
Роберт Хантер также указал на одну из главных ошибок Америки – недостаточный уровень взаимодействия с Россией. По его словам, США пора признать, что Россия не собирается никуда уходить.
"При нескольких администрациях разных партий, они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине", — считает Хантер.
Накануне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и отметил, что заявления победившего на недавних выборах президента Америки Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.
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КрымСШАУкраинаВладимир ЗеленскийМненияРоссияПереговорыНАТОПолитикаНовости
 
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