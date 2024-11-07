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Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы
Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы
Европа должна быть неотъемлемой частью системы безопасности на Евразийском континенте, но сперва нужно решить главную проблему – преодолеть дефицит доверия... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T22:04
2024-11-07T22:04
2024-11-07T22:04
владимир путин (политик)
россия
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Европа должна быть неотъемлемой частью системы безопасности на Евразийском континенте, но сперва нужно решить главную проблему – преодолеть дефицит доверия между Россией и Европой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".В этой связи Путин напомнил заявления европейских политиков о том, что Минские соглашения были ими подписаны только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и не собирались мирным путем урегулировать конфликт в Донбассе.Он также отметил, что Европа может и должна быть неотъемлемой частью этой системы евразийской безопасности.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмомПутин назвал шесть принципов нового мироустройстваПутин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано
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владимир путин (политик), россия, европа, минские соглашения, политика, новости, безопасность
Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы
Отсутствие доверия является главной проблемой в отношениях России и Европы – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Европа должна быть неотъемлемой частью системы безопасности на Евразийском континенте, но сперва нужно решить главную проблему – преодолеть дефицит доверия между Россией и Европой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Сейчас самая главная проблема на нашем Евразийском континенте, между Россией и европейскими странами, – это дефицит доверия", - сказал российский лидер.
В этой связи Путин напомнил заявления европейских политиков о том, что Минские соглашения были ими подписаны только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и не собирались мирным путем урегулировать конфликт в Донбассе.
"О каком же доверии может идти речь? Вы чего, ребята, какое доверие? Вы публично заявили, что вы нас надули, соврали и обманули. Но нам нужно вернуться к этой системе взаимного доверия. Постепенно. Это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему евразийской безопасности", – подчеркнул российский лидер.
Он также отметил, что Европа может и должна быть неотъемлемой частью этой системы евразийской безопасности.
В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
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