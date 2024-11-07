https://crimea.ria.ru/20241107/putin-nazval-glavnuyu-problemu-v-otnosheniyakh-rossii-i-evropy-1141695454.html

Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы

Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Путин назвал главную проблему в отношениях России и Европы

Европа должна быть неотъемлемой частью системы безопасности на Евразийском континенте, но сперва нужно решить главную проблему – преодолеть дефицит доверия... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T22:04

2024-11-07T22:04

2024-11-07T22:04

владимир путин (политик)

россия

европа

минские соглашения

политика

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Европа должна быть неотъемлемой частью системы безопасности на Евразийском континенте, но сперва нужно решить главную проблему – преодолеть дефицит доверия между Россией и Европой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".В этой связи Путин напомнил заявления европейских политиков о том, что Минские соглашения были ими подписаны только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и не собирались мирным путем урегулировать конфликт в Донбассе.Он также отметил, что Европа может и должна быть неотъемлемой частью этой системы евразийской безопасности.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмомПутин назвал шесть принципов нового мироустройстваПутин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано

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владимир путин (политик), россия, европа, минские соглашения, политика, новости, безопасность