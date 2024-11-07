https://crimea.ria.ru/20241107/putin-zapad-podvel-mir-k-opasnoy-cherte-1141690634.html
Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано
Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано
Мир подошел к опасной черте из-за желания Запада любой ценой сохранить свою гегемонию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:04
2024-11-07T20:04
2024-11-07T20:06
владимир путин (политик)
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мир подошел к опасной черте из-за желания Запада любой ценой сохранить свою гегемонию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.Он подчеркнул, что международные конфликты и столкновения, чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие способное это делать существует и постоянно совершенствуется с развитием новых технологий, а клуб обладателей такого оружия расширяется."И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано", - сказал Путин.Российский лидер подчеркнув что Россия стоит на принципах сохранения традиционных гуманистических ценностей, в отличие от коллективного Запада, который пытается всеми силами удержать безвозвратно ускользающую гегемонию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинКонфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – ЭрдоганУкрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент
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владимир путин (политик), валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости, политика, ядерное оружие
Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано
Международные конфликты чреваты взаимным уничтожением - Путин
20:04 07.11.2024 (обновлено: 20:06 07.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мир подошел к опасной черте из-за желания Запада любой ценой сохранить свою гегемонию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.
"Мы подошли к опасной черте призывы запада нанести стратегическое поражение России - стране обладающей крупнейшим арсеналом ядреного оружия - демонстрирует запредельный авантюризм некоторых западных политиков. Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией", - заявил президент.
Он подчеркнул, что международные конфликты и столкновения, чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие способное это делать существует и постоянно совершенствуется с развитием новых технологий, а клуб обладателей такого оружия расширяется.
"И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнув что Россия стоит на принципах сохранения традиционных гуманистических ценностей, в отличие от коллективного Запада, который пытается всеми силами удержать безвозвратно ускользающую гегемонию.
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