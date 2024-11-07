https://crimea.ria.ru/20241107/putin-zapad-podvel-mir-k-opasnoy-cherte-1141690634.html

Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано

Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано

Мир подошел к опасной черте из-за желания Запада любой ценой сохранить свою гегемонию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T20:04

2024-11-07T20:04

2024-11-07T20:06

владимир путин (политик)

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

новости

политика

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Мир подошел к опасной черте из-за желания Запада любой ценой сохранить свою гегемонию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.Он подчеркнул, что международные конфликты и столкновения, чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие способное это делать существует и постоянно совершенствуется с развитием новых технологий, а клуб обладателей такого оружия расширяется."И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано", - сказал Путин.Российский лидер подчеркнув что Россия стоит на принципах сохранения традиционных гуманистических ценностей, в отличие от коллективного Запада, который пытается всеми силами удержать безвозвратно ускользающую гегемонию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинКонфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – ЭрдоганУкрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент

https://crimea.ria.ru/20241107/v-pereustroystve-mira-nastupaet-moment-istiny--putin-1141690469.html

валдай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости, политика, ядерное оружие