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Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин
Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин
Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T14:38
2024-11-05T14:38
2024-11-05T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот.Он отметил, что Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений.Путин подчеркнул, что Россия активно участвует в международной жизни и проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как свои национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС, уточнил он."Всего в Казань приехали делегации 35 стран и шести международных организаций. Столь широкая география свидетельствует об интересе к деятельности БРИКС и к налаживанию взаимодействия с нашим объединением со стороны государств, проводящих подлинно независимую, суверенную политику. У каждого из них свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история и культура", - указал российский лидер.Во вторник Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКСРешающий момент: о чем говорит участие Турции в саммите БРИКССаммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом - МИД Китая
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владимир путин (политик), россия, политика, внешняя политика, новости
Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин
РФ открыта для сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на церемонии вручения верительных грамот.
"Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права", - сказал российский лидер.
Он отметил, что Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений.
Путин подчеркнул, что Россия активно участвует в международной жизни и проводит конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как свои национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития. Это подтвердил прошедший на днях в Казани масштабный саммит БРИКС
, уточнил он.
"Всего в Казань приехали делегации 35 стран и шести международных организаций. Столь широкая география свидетельствует об интересе к деятельности БРИКС и к налаживанию взаимодействия с нашим объединением со стороны государств, проводящих подлинно независимую, суверенную политику. У каждого из них свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история и культура", - указал российский лидер.
Во вторник Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
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