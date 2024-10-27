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Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС
Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС
Саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после посещения саммита БРИКС в Казани. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T14:01
2024-10-27T14:01
антониу гутерриш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после посещения саммита БРИКС в Казани.Антониу Гутерриш приехал в Россию впервые с 2022 года. На полях саммита БРИКС у него состоялась закрытая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались темы свободы судоходства в Черном море, ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы международной финансовой системы. Еще одной темой на переговорах стало реформирование ООН. 24 октября, в день ООН, Владимир Зеленский нахамил в адрес организации из-за визита ее генерального секретаря Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС. Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани &gt;&gt;Ранее украинский МИД обиделся на Гутерриша из-за того, что тот принял участие в саммите БРИКС, но отказался от поездки на конференцию по Украине, прошедшую в Швейцарии в июне. Украинское министерство назвало выбор Гутерриша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияКогда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ Лаврова
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антониу гутерриш, оон, брикс, политика, россия, новости
Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС

Саммит БРИКС решает глобальные проблемы в мире – Гутерриш

14:01 27.10.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после посещения саммита БРИКС в Казани.
"Мне довелось посетить казанский кремль, это как великолепное чудо света.. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Антониу Гутерриш приехал в Россию впервые с 2022 года. На полях саммита БРИКС у него состоялась закрытая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались темы свободы судоходства в Черном море, ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы международной финансовой системы. Еще одной темой на переговорах стало реформирование ООН.
24 октября, в день ООН, Владимир Зеленский нахамил в адрес организации из-за визита ее генерального секретаря Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС.
Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани >>
Ранее украинский МИД обиделся на Гутерриша из-за того, что тот принял участие в саммите БРИКС, но отказался от поездки на конференцию по Украине, прошедшую в Швейцарии в июне. Украинское министерство назвало выбор Гутерриша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".
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