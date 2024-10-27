https://crimea.ria.ru/20241027/velikolepnoe-chudo-sveta-chto-skazal-guterrish-o-sammite-briks-1141379738.html

Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС

Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС

Саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после посещения саммита БРИКС в Казани. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T14:01

2024-10-27T14:01

2024-10-27T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после посещения саммита БРИКС в Казани.Антониу Гутерриш приехал в Россию впервые с 2022 года. На полях саммита БРИКС у него состоялась закрытая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались темы свободы судоходства в Черном море, ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы международной финансовой системы. Еще одной темой на переговорах стало реформирование ООН. 24 октября, в день ООН, Владимир Зеленский нахамил в адрес организации из-за визита ее генерального секретаря Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС. Что сказал генсек ООН об Украине на саммите БРИКС в Казани >>Ранее украинский МИД обиделся на Гутерриша из-за того, что тот принял участие в саммите БРИКС, но отказался от поездки на конференцию по Украине, прошедшую в Швейцарии в июне. Украинское министерство назвало выбор Гутерриша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикцияКогда закончится СВО - ответ ПутинаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ Лаврова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерриш, оон, брикс, политика, россия, новости