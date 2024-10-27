Великолепное чудо света: что сказал Гутерриш о саммите БРИКС
Саммит БРИКС решает глобальные проблемы в мире – Гутерриш
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после посещения саммита БРИКС в Казани.
"Мне довелось посетить казанский кремль, это как великолепное чудо света.. Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Антониу Гутерриш приехал в Россию впервые с 2022 года. На полях саммита БРИКС у него состоялась закрытая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались темы свободы судоходства в Черном море, ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы международной финансовой системы. Еще одной темой на переговорах стало реформирование ООН.
24 октября, в день ООН, Владимир Зеленский нахамил в адрес организации из-за визита ее генерального секретаря Антониу Гутерриша в Казань на саммит БРИКС.
Ранее украинский МИД обиделся на Гутерриша из-за того, что тот принял участие в саммите БРИКС, но отказался от поездки на конференцию по Украине, прошедшую в Швейцарии в июне. Украинское министерство назвало выбор Гутерриша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".
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