Вспышка птичьего гриппа в России – где введен режим ЧС
На Камчатке ввели режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа на одной из птицефабрик, сообщили в пресс-службе правительства края.
"На территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характера, связанная с обнаружением на птицефабрике высокопатогенного гриппа птиц", - цитирует пресс-служба правительства министра чрезвычайных ситуаций региона Сергея Лебедева.
По данным Лебедева, в зону действия ЧС попали Елизовский район и Петропавловск-Камчатский городской округ.
Все необходимые меры для локализации ситуации предпринимаются силами краевого главка МЧС и правительством региона, добавил министр.
В сентябре в Севастополе провели межрегиональные учения по ликвидации условного очага гриппа птиц. При этом губернатор региона Михаил Развожаев отметил, что в Севастополе обстановка по птичьему гриппу стабильно спокойная и благополучная.
По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года в стране произвели 3,1 млн тонн охлажденного мяса птицы, что на 0,2% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом, по прогнозу "Росптицесоюза", по итогам прошлого года в России произвели чуть более семи миллионов тонн курятины и около 46 миллионов штук яиц. В организации указали на сокращение прироста производства в последние месяцы года. По мнению аналитиков, к этому привели вспышки птичьего гриппа на птицефабриках и невысокая рентабельность производства на протяжении нескольких последних лет.
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