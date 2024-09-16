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Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа
Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа
До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией культуры иммунизации от гриппа на полуострове не было, но после 2014 года удалось дать возможность жителям... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T06:22
2024-09-16T06:22
крым
россия
радио "спутник в крыму"
роспотребнадзор
севастополь
мнения
вакцинация
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией культуры иммунизации от гриппа на полуострове не было, но после 2014 года удалось дать возможность жителям республики и города федерального значения регулярно прививаться и приучить их к ежегодной вакцинации во избежание эпидемий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.Защищать себя от инфекции, чреватой опасными осложнениями, в особенности для групп риска, крымчанам пришлось приучаться не один год, отметила эксперт.Она подчеркнула, что именно этот показатель является необходимым и достаточным в Крыму для коллективного иммунитета, чтобы противостоять циркуляции инфекции.По словам специалиста, в рамках первой партии в Крым на этот сезон завезены вакцины против гриппа с разными названиями, но по своему составу они практически одинаковые."Поступила трехвалентная вакцина для иммунизации взрослого населения и четырехвалентная "Ультрикс квадри" для иммунизации детей и беременных женщин. Также еще будет поступать четырехвалентная вакцина для взрослых. Состав вакцин идентичен. Только какая-то содержит три штамма гриппа, а какая-то четыре", – уточнила Гудзь.Вакцину везут, как правило, с заводов, расположенных в Московской области, отметила она. Осуществляется это в специальных рефрижераторных машинах с соблюдением в процессе транспортировки условий холодовой цепи – она выдерживается на всех этапах: поставки, хранения и использования вакцины, подчеркнула эксперт.И отметила, что вакцины в России совершенствуется ежегодно, подход к иммунизации меняется, потому список противопоказаний все время сокращается и переживать по поводу негативных последствий крымчанам не нужно."Настолько сужены сейчас противопоказания к иммунизации, что практически всем проходить ее можно", – сказала представитель Роспотребнадзора.На некоторое время отложить прививку можно лишь, если человек простыл или у него появилась аллергия. А также когда обострилось имеющееся хронического заболевание – до стабилизации состояния. Но таким людям прививаться не только не противопоказано, а, наоборот, очень рекомендуется, просто под наблюдением врача, подытожила специалист.Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов ранее сообщил, что в город поступило 160 тысяч доз вакцин "Совигрипп", "Ультрикс квадри" и "Гриппол Квадривалент", которыми люди могут привиться в 43 пунктах вакцинации, в том числе мобильных.Читайте также на РИА Новости Крым:В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянВакцина против рака в России прошла доклинические испытания
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крым, россия, роспотребнадзор, севастополь, мнения, вакцинация, здоровье
Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа

Воссоединение Крыма с Россией обеспечило полуостров ежегодной массовой вакцинацией

06:22 16.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМедсестра готовит шприц для прививки ребенку. Архивное фото
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© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией культуры иммунизации от гриппа на полуострове не было, но после 2014 года удалось дать возможность жителям республики и города федерального значения регулярно прививаться и приучить их к ежегодной вакцинации во избежание эпидемий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.
Защищать себя от инфекции, чреватой опасными осложнениями, в особенности для групп риска, крымчанам пришлось приучаться не один год, отметила эксперт.

"При Украине очень минимальный процент людей прививался. Когда Крым вошел в состав Российской Федерации, так и началась массовая вакцинация. Изначально был маленький процент иммунизации – 25%. Потом 45%. И вот на сегодняшний день мы практически достигаем 60% от совокупного населения", – поделилась Гудзь.

Она подчеркнула, что именно этот показатель является необходимым и достаточным в Крыму для коллективного иммунитета, чтобы противостоять циркуляции инфекции.
По словам специалиста, в рамках первой партии в Крым на этот сезон завезены вакцины против гриппа с разными названиями, но по своему составу они практически одинаковые.
"Поступила трехвалентная вакцина для иммунизации взрослого населения и четырехвалентная "Ультрикс квадри" для иммунизации детей и беременных женщин. Также еще будет поступать четырехвалентная вакцина для взрослых. Состав вакцин идентичен. Только какая-то содержит три штамма гриппа, а какая-то четыре", – уточнила Гудзь.
Вакцину везут, как правило, с заводов, расположенных в Московской области, отметила она. Осуществляется это в специальных рефрижераторных машинах с соблюдением в процессе транспортировки условий холодовой цепи – она выдерживается на всех этапах: поставки, хранения и использования вакцины, подчеркнула эксперт.
"Человек может обратиться и в частный прививочный кабинет, где ему закажут зарубежную вакцину, которую он желает. Но российские вакцины ничем не уступают импортным", – добавила Гудзь.
И отметила, что вакцины в России совершенствуется ежегодно, подход к иммунизации меняется, потому список противопоказаний все время сокращается и переживать по поводу негативных последствий крымчанам не нужно.
"Настолько сужены сейчас противопоказания к иммунизации, что практически всем проходить ее можно", – сказала представитель Роспотребнадзора.
На некоторое время отложить прививку можно лишь, если человек простыл или у него появилась аллергия. А также когда обострилось имеющееся хронического заболевание – до стабилизации состояния. Но таким людям прививаться не только не противопоказано, а, наоборот, очень рекомендуется, просто под наблюдением врача, подытожила специалист.
Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов ранее сообщил, что в город поступило 160 тысяч доз вакцин "Совигрипп", "Ультрикс квадри" и "Гриппол Квадривалент", которыми люди могут привиться в 43 пунктах вакцинации, в том числе мобильных.
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