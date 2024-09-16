https://crimea.ria.ru/20240916/kak-rossiya-spasla-krym-ot-epidemiy-grippa-1140281486.html

Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа

Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа

До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией культуры иммунизации от гриппа на полуострове не было, но после 2014 года удалось дать возможность жителям... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T06:22

2024-09-16T06:22

2024-09-16T06:22

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. До воссоединения Крыма и Севастополя с Россией культуры иммунизации от гриппа на полуострове не было, но после 2014 года удалось дать возможность жителям республики и города федерального значения регулярно прививаться и приучить их к ежегодной вакцинации во избежание эпидемий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.Защищать себя от инфекции, чреватой опасными осложнениями, в особенности для групп риска, крымчанам пришлось приучаться не один год, отметила эксперт.Она подчеркнула, что именно этот показатель является необходимым и достаточным в Крыму для коллективного иммунитета, чтобы противостоять циркуляции инфекции.По словам специалиста, в рамках первой партии в Крым на этот сезон завезены вакцины против гриппа с разными названиями, но по своему составу они практически одинаковые."Поступила трехвалентная вакцина для иммунизации взрослого населения и четырехвалентная "Ультрикс квадри" для иммунизации детей и беременных женщин. Также еще будет поступать четырехвалентная вакцина для взрослых. Состав вакцин идентичен. Только какая-то содержит три штамма гриппа, а какая-то четыре", – уточнила Гудзь.Вакцину везут, как правило, с заводов, расположенных в Московской области, отметила она. Осуществляется это в специальных рефрижераторных машинах с соблюдением в процессе транспортировки условий холодовой цепи – она выдерживается на всех этапах: поставки, хранения и использования вакцины, подчеркнула эксперт.И отметила, что вакцины в России совершенствуется ежегодно, подход к иммунизации меняется, потому список противопоказаний все время сокращается и переживать по поводу негативных последствий крымчанам не нужно."Настолько сужены сейчас противопоказания к иммунизации, что практически всем проходить ее можно", – сказала представитель Роспотребнадзора.На некоторое время отложить прививку можно лишь, если человек простыл или у него появилась аллергия. А также когда обострилось имеющееся хронического заболевание – до стабилизации состояния. Но таким людям прививаться не только не противопоказано, а, наоборот, очень рекомендуется, просто под наблюдением врача, подытожила специалист.Директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов ранее сообщил, что в город поступило 160 тысяч доз вакцин "Совигрипп", "Ультрикс квадри" и "Гриппол Квадривалент", которыми люди могут привиться в 43 пунктах вакцинации, в том числе мобильных.Читайте также на РИА Новости Крым:В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянВакцина против рака в России прошла доклинические испытания

https://crimea.ria.ru/20240913/osobye-mutatsii-v-rossii-rezko-vyros-udelnyy-ves-shtammov-novogo-covid-19-1140327042.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, роспотребнадзор, севастополь, мнения, вакцинация, здоровье