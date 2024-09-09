https://crimea.ria.ru/20240909/ortonayrovirus-obnaruzhili-v-kitae---est-li-opasnost-dlya-rossiyan-1140221380.html

Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян

Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян

В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T09:40

2024-09-09T09:40

2024-09-09T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, согласно исследованиями, которые были проведены китайскими учеными, новый ортонаировирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных. При этом впервые информация о новом вирусе появилась в 2019 году: тогда СМИ сообщали, что он был обнаружен у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.Также Роспотребнадзор по линии двухстороннего сотрудничества запросил информацию об эпидобстановке у госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости Крым что российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – РоспотребнадзорОнищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, роспотребнадзор, новости, вирусы, здоровье