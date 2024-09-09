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Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян
Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян
В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Так, согласно исследованиями, которые были проведены китайскими учеными, новый ортонаировирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных. При этом впервые информация о новом вирусе появилась в 2019 году: тогда СМИ сообщали, что он был обнаружен у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.Также Роспотребнадзор по линии двухстороннего сотрудничества запросил информацию об эпидобстановке у госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости Крым что российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – РоспотребнадзорОнищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
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РИА Новости Крым
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россия, китай, роспотребнадзор, новости, вирусы, здоровье
Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиян

Новый опасный ортонайровирус выявили в Китае

09:40 09.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, согласно исследованиями, которые были проведены китайскими учеными, новый ортонаировирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных. При этом впервые информация о новом вирусе появилась в 2019 году: тогда СМИ сообщали, что он был обнаружен у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.
"Роспотребнадзором на системной основе проводится мониторинг инфекционных и вирусных заболеваний. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Также Роспотребнадзор по линии двухстороннего сотрудничества запросил информацию об эпидобстановке у госуправления по профилактике и контролю заболеваний КНР.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости Крым что российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции.
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