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В России ищут антитела от вирусов-мутантов
В России ищут антитела от вирусов-мутантов - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В России ищут антитела от вирусов-мутантов
Российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T08:12
2024-08-26T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее западные ученые опубликовали исследование, согласно которому обнаружены антитела CV3-25, блокирующие процесс инфицирования клеток у всех видов коронавируса.Поиск подобных объектов позволяет определить фрагменты в белковых молекулах, с которыми они взаимодействуют, что способствует созданию вакцины.По его словам, это очень перспективный подход. По мнению специалиста, в перспективе новый подход может лечь в основу создания вакцины против ВИЧ-инфекции."В перспективе этот подход может способствовать созданию или лежать в основе создания вакцины против вируса иммунодефицита человека, что до сих пор, за 40 с лишним лет, не удалось сделать", – считает Гинцбург.При этом ученый затруднился ответить на вопрос, когда именно вакцина, о которой идет речь в публикации западных ученых, появится в России."Думаю, что в ближайшие три-четыре года точно не появится, потребуется побольше времени", – подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет заболеваемость коронавирусомВ Крыму выявили случаи лихорадки Западного НилаВ сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа
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новости, россия, александр гинцбург, наука и технологии, вакцина, вирусы, вич
В России ищут антитела от вирусов-мутантов
Российские ученые ищут антитела для защиты людей от мутировавших вирусов и ВИЧ
08:12 26.08.2024 (обновлено: 08:51 26.08.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым.
Российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости Крым
рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее западные ученые опубликовали исследование, согласно которому обнаружены антитела CV3-25, блокирующие процесс инфицирования клеток у всех видов коронавируса.
Поиск подобных объектов позволяет определить фрагменты в белковых молекулах, с которыми они взаимодействуют, что способствует созданию вакцины.
"На основании фрагментов этих молекул можно сделать фактически антиген, чтобы индуцировать синтез антител широкой специфичности, тем самым создавая вакцину, которая одновременно будет защищать от многих вариантов вирусов", – сказал Гинцбург.
По его словам, это очень перспективный подход. По мнению специалиста, в перспективе новый подход может лечь в основу создания вакцины против ВИЧ-инфекции.
"В перспективе этот подход может способствовать созданию или лежать в основе создания вакцины против вируса иммунодефицита человека, что до сих пор, за 40 с лишним лет, не удалось сделать", – считает Гинцбург.
При этом ученый затруднился ответить на вопрос, когда именно вакцина, о которой идет речь в публикации западных ученых, появится в России.
"Думаю, что в ближайшие три-четыре года точно не появится, потребуется побольше времени", – подытожил он.
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