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В России ищут антитела от вирусов-мутантов

В России ищут антитела от вирусов-мутантов - РИА Новости Крым, 26.08.2024

В России ищут антитела от вирусов-мутантов

Российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T08:12

2024-08-26T08:12

2024-08-26T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Российские ученые ищут антитела, способные защитить человека даже от мутировавших вирусов и, возможно, от ВИЧ-инфекции. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее западные ученые опубликовали исследование, согласно которому обнаружены антитела CV3-25, блокирующие процесс инфицирования клеток у всех видов коронавируса.Поиск подобных объектов позволяет определить фрагменты в белковых молекулах, с которыми они взаимодействуют, что способствует созданию вакцины.По его словам, это очень перспективный подход. По мнению специалиста, в перспективе новый подход может лечь в основу создания вакцины против ВИЧ-инфекции."В перспективе этот подход может способствовать созданию или лежать в основе создания вакцины против вируса иммунодефицита человека, что до сих пор, за 40 с лишним лет, не удалось сделать", – считает Гинцбург.При этом ученый затруднился ответить на вопрос, когда именно вакцина, о которой идет речь в публикации западных ученых, появится в России."Думаю, что в ближайшие три-четыре года точно не появится, потребуется побольше времени", – подытожил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет заболеваемость коронавирусомВ Крыму выявили случаи лихорадки Западного НилаВ сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа

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новости, россия, александр гинцбург, наука и технологии, вакцина, вирусы, вич