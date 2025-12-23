https://crimea.ria.ru/20251223/v-gosdume-zaschitili-grazhdan-ot-navyazyvaniya-uslug-i-tovarov--prinyat-zakon-1151908788.html
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
В России принят закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T12:35
2025-12-23T12:35
2025-12-23T12:50
государственная дума рф
закон и право
новости
защита прав потребителей
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/10/1114661046_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_daa639cfa8bf218461a9ba99a6451280.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России принят закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что в апреле 2025 года федеральным законом было установлено, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя. А любое навязывание запрещено.Он добавил, что зачастую с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.Ранее сообщалось, что количество покупок в магазинах и маркетплейсах лавинообразно увеличивается в канун новогодних праздников в Крыму и по всей стране. В связи с этим значительно возрастает риск приобретения некачественных товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму защищают права туристовЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовОтмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/10/1114661046_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_890b6394c18a188d9e7998c4aa7d74f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, закон и право, новости, защита прав потребителей, вячеслав володин
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
Принятый Госдумой закон защитит граждан от навязывания услуг и товаров
12:35 23.12.2025 (обновлено: 12:50 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России принят закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Принятым сегодня законом повышается ответственность за такие правонарушения: для должностных лиц – до 150 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей); для юридических лиц – до 500 тысяч рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей). Это решение направлено на защиту прав граждан", – проинформировал Володин.
Он напомнил, что в апреле 2025 года федеральным законом было установлено, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя. А любое навязывание запрещено.
"В последние годы наблюдается рост таких правонарушений. В 2022 году – 782 случая, в 2023 году – 3179, в 2024 году – 4132", – напомнил спикер Госдумы.
Он добавил, что зачастую с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что количество покупок в магазинах и маркетплейсах лавинообразно увеличивается
в канун новогодних праздников в Крыму и по всей стране. В связи с этим значительно возрастает риск приобретения некачественных товаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: