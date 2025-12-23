Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон
В России принят закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T12:35
2025-12-23T12:50
государственная дума рф
закон и право
новости
защита прав потребителей
вячеслав володин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/10/1114661046_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_daa639cfa8bf218461a9ba99a6451280.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России принят закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что в апреле 2025 года федеральным законом было установлено, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя. А любое навязывание запрещено.Он добавил, что зачастую с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.Ранее сообщалось, что количество покупок в магазинах и маркетплейсах лавинообразно увеличивается в канун новогодних праздников в Крыму и по всей стране. В связи с этим значительно возрастает риск приобретения некачественных товаров.
государственная дума рф, закон и право, новости, защита прав потребителей, вячеслав володин
В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон

Принятый Госдумой закон защитит граждан от навязывания услуг и товаров

12:35 23.12.2025 (обновлено: 12:50 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России принят закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Принятым сегодня законом повышается ответственность за такие правонарушения: для должностных лиц – до 150 тысяч рублей (сейчас – до 4 тысяч рублей); для юридических лиц – до 500 тысяч рублей (сейчас – до 40 тысяч рублей). Это решение направлено на защиту прав граждан", – проинформировал Володин.
Он напомнил, что в апреле 2025 года федеральным законом было установлено, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя. А любое навязывание запрещено.

"В последние годы наблюдается рост таких правонарушений. В 2022 году – 782 случая, в 2023 году – 3179, в 2024 году – 4132", – напомнил спикер Госдумы.

Он добавил, что зачастую с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что количество покупок в магазинах и маркетплейсах лавинообразно увеличивается в канун новогодних праздников в Крыму и по всей стране. В связи с этим значительно возрастает риск приобретения некачественных товаров.
