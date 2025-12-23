В Госдуме защитили граждан от навязывания услуг и товаров – принят закон

https://crimea.ria.ru/20251223/v-gosdume-zaschitili-grazhdan-ot-navyazyvaniya-uslug-i-tovarov--prinyat-zakon-1151908788.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России принят закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что в апреле 2025 года федеральным законом было установлено, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя. А любое навязывание запрещено.Он добавил, что зачастую с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.Ранее сообщалось, что количество покупок в магазинах и маркетплейсах лавинообразно увеличивается в канун новогодних праздников в Крыму и по всей стране. В связи с этим значительно возрастает риск приобретения некачественных товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму защищают права туристовЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домовОтмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать

