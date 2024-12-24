https://crimea.ria.ru/20241224/otmena-poezdki-i-vozvrat-deneg-za-bilety-i-bron-v-otele-chto-nuzhno-znat-1142859167.html
Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать
Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать
Вернуть полную или частичную стоимость неиспользованного билета на поезд или самолет можно, если сделать запрос вовремя. В двух случаях это возможно и в крайний РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-24T06:37
2024-12-24T06:37
2024-12-23T23:35
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
виктория воронова
роспотребнадзор
защита прав потребителей
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Что нужно знать в случае отмены поездки
Что нужно знать в случае отмены поездки
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Вернуть полную или частичную стоимость неиспользованного билета на поезд или самолет можно, если сделать запрос вовремя. В двух случаях это возможно и в крайний срок перед рейсом. С бронью в отелях ситуация иная. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.Долгожданной поездки на отдых в длинные новогодние каникулы, которые на этот раз продлятся 11 дней, всегда ждут с нетерпением. Но бывают ситуации, когда от нее приходится вынужденно отказываться, отмечает Воронова. В таком случае вернуть потраченные средства можно при определенных условиях. Правила разнятся, а есть и случаи, когда деньги не вернут вовсе.Как вернуть деньги за билет на поездВернуть в кассу неиспользованный ж/д билет, а себе – полную сумму его стоимости можно, если заявить о такой необходимости не позднее, чем за 8 часов до отправления поезда, предупреждает Воронова.Если до отправления поезда остается от 8 до 2 часов, то вернуть можно только 75% от стоимости билета. 100% вернут только в двух случаях: если причиной отказа от поездки стала болезнь или смерть пассажира, члена семьи или близкого родственника, уточнила Воронова. При этом сложившиеся обстоятельства необходимо будет подтвердить документально – справкой, подчеркнула она.Правило для этих двух чрезвычайных ситуаций действует и на тот случай, если до отправления состава остается менее двух часов. В остальных ситуациях деньги возвращаются на усмотрение перевозчика, сказала Воронова.Как вернуть деньги за билет на самолетНесколько иная ситуация с авиабилетами, поскольку они бывают двух тарифов: возвратные и невозвратные, сказала Воронова.Если приобретался возвратный билет, полная его стоимость будет возвращена, если об отказе от перелета вы сообщите не позднее, чем за сутки до вылета борта. При этом возврат может быть и платным – это допускается законом, предупредила эксперт."Сумма небольшая, у кого-то 100, 200 рублей. Но это нужно знать, ознакомиться еще при заказе билетов", – добавила Воронова.Если от возвратного билета на самолет отказаться до начала регистрации на рейс, то получить за него можно только 75% стоимости билета. А если регистрация уже открыта, то денег не вернут вовсе.Точно так же не вернут их, если были куплены невозвратные билеты, уточнила Воронова.Исключениями будут все те же две ситуации – болезнь или смерть, когда обращаться с заявлением нужно к перевозчику либо к организации-партнеру, у которой приобретались билеты, по тому же принципу, как и с ж/д перевозками – с подтверждающими документами, добавила Воронова.Как вернуть деньги за бронь в гостинице или отелеКак и в случае с билетами на транспорт, отказаться от предоставления гостиничных услуг можно, обратившись на почту или в чат-бот гостиницы или отеля и оставив обращение. Можно и позвонить на номер средства размещения. Так или иначе правила возврата средств здесь другие, сказала Воронова.С клиента при этом может быть удержана часть денег из ранее им уплаченных в том размере, какой, по мнению гостиницы, соответствует ее расходам в связи с отказом постояльца от услуги, сказала Воронова."Возможно, там потеряли клиентов или что-то вам заказали и принесли в номер, использовали. Но все это должно быть обосновано соответствующими документами, доказывающими, что были конкретные расходы и их вернуть другому постояльцу нельзя. Но это не вся сумма брони, которую вы оплачивали", – отметила Воронова.Она подчеркнула также, что при бронировании номера клиент должен получить подтверждение от места размещения о том, что его ждут в конкретный день на определенных условиях.Если клиент не заселился, бронь отменяется после полуночи. Если подтверждение брони было платным, то гостиница обязана никому не сдавать этот номер в течение суток.Когда вернут деньги и что делать, если отказываютсяПо словам Вороновой, срок возврата денежных средств за неиспользованные билеты или бронь установлен законом о защите прав потребителей и составляет 10 календарных дней с момента обращения, вне зависимости от того, в какой форме приобреталась услуга."И не имеет значения, взрослый это билет, или детский, или льготный. Правила одинаковые для всех категорий", – отметила она.В случае невозвращения компанией денег в указанный законом срок клиент вправе требовать также выплаты пени в размере 3% от положенной ему суммы за каждый день просрочки, уточнила Воронова.В судебную инстанцию при этом потребуется предоставить доказательства того, что вами ранее была проведена определенная претензионная работа, предупредила Воронова."Потому что по закону о защите прав потребителей и по правилам перевозки пассажиров данный вид услуг требует обязательного досудебного урегулирования спора. Если вы этого не сделаете, судебные органы вам откажут. Поэтому я всегда рекомендую вести переписку в электронной почте и сохранять скриншоты. Если возникнет спорная ситуация, потребуется доказывать, что вы обращались за возвратом", – пояснила эксперт.Воронова обратила внимание на то, что судебная защита прав потребителей может осуществляться по месту их жительства. А также напомнила, что центр защиты прав потребителей в Симферополе находится по адресу Набережная, 67.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристыНовогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостровПрямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января
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совет эксперта, виктория воронова, роспотребнадзор, защита прав потребителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым.
Вернуть полную или частичную стоимость неиспользованного билета на поезд или самолет можно, если сделать запрос вовремя. В двух случаях это возможно и в крайний срок перед рейсом. С бронью в отелях ситуация иная. Об этом в эфире "Спутник в Крыму"
рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.
Долгожданной поездки на отдых в длинные новогодние каникулы, которые на этот раз продлятся 11 дней, всегда ждут с нетерпением. Но бывают ситуации, когда от нее приходится вынужденно отказываться, отмечает Воронова. В таком случае вернуть потраченные средства можно при определенных условиях. Правила разнятся, а есть и случаи, когда деньги не вернут вовсе.
Как вернуть деньги за билет на поезд
Вернуть в кассу неиспользованный ж/д билет, а себе – полную сумму его стоимости можно, если заявить о такой необходимости не позднее, чем за 8 часов до отправления поезда, предупреждает Воронова.
"То есть вы обращаетесь в ту кассу, где приобретали билет, предоставив паспорт. Если это была онлайн-продажа, то через тот же сайт. В этом случае нужно обязательно зафиксировать свое отказное заявление, посланное в чат-бот либо на электронную почту, и сохранить скрины переписки", – сказала Воронова.
Если до отправления поезда остается от 8 до 2 часов, то вернуть можно только 75% от стоимости билета. 100% вернут только в двух случаях: если причиной отказа от поездки стала болезнь или смерть пассажира, члена семьи или близкого родственника, уточнила Воронова. При этом сложившиеся обстоятельства необходимо будет подтвердить документально – справкой, подчеркнула она.
Правило для этих двух чрезвычайных ситуаций действует и на тот случай, если до отправления состава остается менее двух часов. В остальных ситуациях деньги возвращаются на усмотрение перевозчика, сказала Воронова.
"По закону денежные средства в таком случае не возвращаются. Но перевозчик может вернуть их, исходя из тех жизненных ситуаций, которые у вас сложились", – уточнила специалист.
Как вернуть деньги за билет на самолет
Несколько иная ситуация с авиабилетами, поскольку они бывают двух тарифов: возвратные и невозвратные, сказала Воронова.
Если приобретался возвратный билет, полная его стоимость будет возвращена, если об отказе от перелета вы сообщите не позднее, чем за сутки до вылета борта. При этом возврат может быть и платным – это допускается законом, предупредила эксперт.
"Сумма небольшая, у кого-то 100, 200 рублей. Но это нужно знать, ознакомиться еще при заказе билетов", – добавила Воронова.
Если от возвратного билета на самолет отказаться до начала регистрации на рейс, то получить за него можно только 75% стоимости билета. А если регистрация уже открыта, то денег не вернут вовсе.
Точно так же не вернут их, если были куплены невозвратные билеты, уточнила Воронова.
"Деньги никто не вернет вне зависимости от того, за 8 часов вы обратились, за сутки или какой-то другой период. Это указано в правилах авиаперевозок и является обязательными требованиями, которые на всех авиаперевозчиков распространяются", – пояснила специалист.
Исключениями будут все те же две ситуации – болезнь или смерть, когда обращаться с заявлением нужно к перевозчику либо к организации-партнеру, у которой приобретались билеты, по тому же принципу, как и с ж/д перевозками – с подтверждающими документами, добавила Воронова.
Как вернуть деньги за бронь в гостинице или отеле
Как и в случае с билетами на транспорт, отказаться от предоставления гостиничных услуг можно, обратившись на почту или в чат-бот гостиницы или отеля и оставив обращение. Можно и позвонить на номер средства размещения. Так или иначе правила возврата средств здесь другие, сказала Воронова.
"В законе о защите прав потребителя указано, что до исполнения договора потребитель может отказаться от его исполнения в одностороннем порядке", – уточнила эксперт Роспотребнадзора.
С клиента при этом может быть удержана часть денег из ранее им уплаченных в том размере, какой, по мнению гостиницы, соответствует ее расходам в связи с отказом постояльца от услуги, сказала Воронова.
"Возможно, там потеряли клиентов или что-то вам заказали и принесли в номер, использовали. Но все это должно быть обосновано соответствующими документами, доказывающими, что были конкретные расходы и их вернуть другому постояльцу нельзя. Но это не вся сумма брони, которую вы оплачивали", – отметила Воронова.
Она подчеркнула также, что при бронировании номера клиент должен получить подтверждение от места размещения о том, что его ждут в конкретный день на определенных условиях.
"Это указано в правилах оказания гостиничных услуг РФ. Подтверждение брони должно обязательно прийти вам на электронную почту с официальной почты гостиницы. Его нужно распечатать и сохранить", – подчеркнула Воронова.
Если клиент не заселился, бронь отменяется после полуночи. Если подтверждение брони было платным, то гостиница обязана никому не сдавать этот номер в течение суток.
Когда вернут деньги и что делать, если отказываются
По словам Вороновой, срок возврата денежных средств за неиспользованные билеты или бронь установлен законом о защите прав потребителей и составляет 10 календарных дней с момента обращения, вне зависимости от того, в какой форме приобреталась услуга.
"И не имеет значения, взрослый это билет, или детский, или льготный. Правила одинаковые для всех категорий", – отметила она.
В случае невозвращения компанией денег в указанный законом срок клиент вправе требовать также выплаты пени в размере 3% от положенной ему суммы за каждый день просрочки, уточнила Воронова.
"Но если по истечении десяти дней деньги вам не вернули, то и не вернут добровольно – придется обращаться в суд. Конечно, не хочется решать проблемы в новогодние праздники, но бывают разные ситуации. И тогда уже после праздников нужно будет, если откажут в возврате денег, обращаться в судебные органы", – сказала она.
В судебную инстанцию при этом потребуется предоставить доказательства того, что вами ранее была проведена определенная претензионная работа, предупредила Воронова.
"Потому что по закону о защите прав потребителей и по правилам перевозки пассажиров данный вид услуг требует обязательного досудебного урегулирования спора. Если вы этого не сделаете, судебные органы вам откажут. Поэтому я всегда рекомендую вести переписку в электронной почте и сохранять скриншоты. Если возникнет спорная ситуация, потребуется доказывать, что вы обращались за возвратом", – пояснила эксперт.
Воронова обратила внимание на то, что судебная защита прав потребителей может осуществляться по месту их жительства. А также напомнила, что центр защиты прав потребителей в Симферополе находится по адресу Набережная, 67.
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