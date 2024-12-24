https://crimea.ria.ru/20241224/otmena-poezdki-i-vozvrat-deneg-za-bilety-i-bron-v-otele-chto-nuzhno-znat-1142859167.html

Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать

Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать

Вернуть полную или частичную стоимость неиспользованного билета на поезд или самолет можно, если сделать запрос вовремя. В двух случаях это возможно и в крайний РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-24T06:37

2024-12-24T06:37

2024-12-23T23:35

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

виктория воронова

роспотребнадзор

защита прав потребителей

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Что нужно знать в случае отмены поездки Что нужно знать в случае отмены поездки audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Вернуть полную или частичную стоимость неиспользованного билета на поезд или самолет можно, если сделать запрос вовремя. В двух случаях это возможно и в крайний срок перед рейсом. С бронью в отелях ситуация иная. Об этом в эфире "Спутник в Крыму" рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.Долгожданной поездки на отдых в длинные новогодние каникулы, которые на этот раз продлятся 11 дней, всегда ждут с нетерпением. Но бывают ситуации, когда от нее приходится вынужденно отказываться, отмечает Воронова. В таком случае вернуть потраченные средства можно при определенных условиях. Правила разнятся, а есть и случаи, когда деньги не вернут вовсе.Как вернуть деньги за билет на поездВернуть в кассу неиспользованный ж/д билет, а себе – полную сумму его стоимости можно, если заявить о такой необходимости не позднее, чем за 8 часов до отправления поезда, предупреждает Воронова.Если до отправления поезда остается от 8 до 2 часов, то вернуть можно только 75% от стоимости билета. 100% вернут только в двух случаях: если причиной отказа от поездки стала болезнь или смерть пассажира, члена семьи или близкого родственника, уточнила Воронова. При этом сложившиеся обстоятельства необходимо будет подтвердить документально – справкой, подчеркнула она.Правило для этих двух чрезвычайных ситуаций действует и на тот случай, если до отправления состава остается менее двух часов. В остальных ситуациях деньги возвращаются на усмотрение перевозчика, сказала Воронова.Как вернуть деньги за билет на самолетНесколько иная ситуация с авиабилетами, поскольку они бывают двух тарифов: возвратные и невозвратные, сказала Воронова.Если приобретался возвратный билет, полная его стоимость будет возвращена, если об отказе от перелета вы сообщите не позднее, чем за сутки до вылета борта. При этом возврат может быть и платным – это допускается законом, предупредила эксперт."Сумма небольшая, у кого-то 100, 200 рублей. Но это нужно знать, ознакомиться еще при заказе билетов", – добавила Воронова.Если от возвратного билета на самолет отказаться до начала регистрации на рейс, то получить за него можно только 75% стоимости билета. А если регистрация уже открыта, то денег не вернут вовсе.Точно так же не вернут их, если были куплены невозвратные билеты, уточнила Воронова.Исключениями будут все те же две ситуации – болезнь или смерть, когда обращаться с заявлением нужно к перевозчику либо к организации-партнеру, у которой приобретались билеты, по тому же принципу, как и с ж/д перевозками – с подтверждающими документами, добавила Воронова.Как вернуть деньги за бронь в гостинице или отелеКак и в случае с билетами на транспорт, отказаться от предоставления гостиничных услуг можно, обратившись на почту или в чат-бот гостиницы или отеля и оставив обращение. Можно и позвонить на номер средства размещения. Так или иначе правила возврата средств здесь другие, сказала Воронова.С клиента при этом может быть удержана часть денег из ранее им уплаченных в том размере, какой, по мнению гостиницы, соответствует ее расходам в связи с отказом постояльца от услуги, сказала Воронова."Возможно, там потеряли клиентов или что-то вам заказали и принесли в номер, использовали. Но все это должно быть обосновано соответствующими документами, доказывающими, что были конкретные расходы и их вернуть другому постояльцу нельзя. Но это не вся сумма брони, которую вы оплачивали", – отметила Воронова.Она подчеркнула также, что при бронировании номера клиент должен получить подтверждение от места размещения о том, что его ждут в конкретный день на определенных условиях.Если клиент не заселился, бронь отменяется после полуночи. Если подтверждение брони было платным, то гостиница обязана никому не сдавать этот номер в течение суток.Когда вернут деньги и что делать, если отказываютсяПо словам Вороновой, срок возврата денежных средств за неиспользованные билеты или бронь установлен законом о защите прав потребителей и составляет 10 календарных дней с момента обращения, вне зависимости от того, в какой форме приобреталась услуга."И не имеет значения, взрослый это билет, или детский, или льготный. Правила одинаковые для всех категорий", – отметила она.В случае невозвращения компанией денег в указанный законом срок клиент вправе требовать также выплаты пени в размере 3% от положенной ему суммы за каждый день просрочки, уточнила Воронова.В судебную инстанцию при этом потребуется предоставить доказательства того, что вами ранее была проведена определенная претензионная работа, предупредила Воронова."Потому что по закону о защите прав потребителей и по правилам перевозки пассажиров данный вид услуг требует обязательного досудебного урегулирования спора. Если вы этого не сделаете, судебные органы вам откажут. Поэтому я всегда рекомендую вести переписку в электронной почте и сохранять скриншоты. Если возникнет спорная ситуация, потребуется доказывать, что вы обращались за возвратом", – пояснила эксперт.Воронова обратила внимание на то, что судебная защита прав потребителей может осуществляться по месту их жительства. А также напомнила, что центр защиты прав потребителей в Симферополе находится по адресу Набережная, 67.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как бронируют отели Крыма на Новый год российские туристыНовогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостровПрямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, виктория воронова, роспотребнадзор, защита прав потребителей