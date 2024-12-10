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Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января
Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января
В Крыму открыта продажа железнодорожных билетов в Пермь и Тюмень и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T20:11
2024-12-10T20:11
поезд
гранд сервис экспресс
новости
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пермь
тюмень
железная дорога
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму открыта продажа железнодорожных билетов в Пермь и Тюмень и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Билеты уже можно купить на поезда 185Е Тюмень – Симферополь на даты отправления с 12 января по 20 апреля, 162Е Пермь – Симферополь на даты с 14 января по 22 апреля, а также на поезд 076С Симферополь – Омск укороченным маршрутом до Тюмени на даты с 9 января по 17 апреля из Симферополя.Уточняется также, что временно из-за ремонта инфраструктуры продажа билетов остается закрытой на поезда №91/92 Севастополь – Москва отправлением из Севастополя с 12 по 21 января, из Москвы – с 11 по 20 января; №315/316 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 23 января по 25 апреля, из Адлера – с 23 января по 24 апреля.Также пока купить билеты нельзя на поезд №425/426 Кисловодск – Симферополь отправлением из Кисловодска с 13 по 22 января, из Симферополя – с 12 по 21 января. Продажи возобновятся после корректировки расписания.На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. Уже к концу ноября бли забронированы 72% мест, сообщали ранее в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поездаМежду Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поездаСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
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поезд, гранд сервис экспресс, новости, новости крыма, пермь, тюмень, железная дорога, логистика
Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января

В Крыму открыта продажа железнодорожных билетов в Пермь и Тюмень

20:11 10.12.2024
 
© РИА Новости КрымПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму открыта продажа железнодорожных билетов в Пермь и Тюмень и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Открыта продажа билетов на поезда из Перми и Тюмени в Симферополь и из Симферополя в Тюмень на всю глубину продаж. Ранее продажи билетов были приостановлены из-за корректировки расписания на январь – апрель 2025 года", – сообщает перевозчик.

Билеты уже можно купить на поезда 185Е Тюмень – Симферополь на даты отправления с 12 января по 20 апреля, 162Е Пермь – Симферополь на даты с 14 января по 22 апреля, а также на поезд 076С Симферополь – Омск укороченным маршрутом до Тюмени на даты с 9 января по 17 апреля из Симферополя.
Уточняется также, что временно из-за ремонта инфраструктуры продажа билетов остается закрытой на поезда №91/92 Севастополь – Москва отправлением из Севастополя с 12 по 21 января, из Москвы – с 11 по 20 января; №315/316 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 23 января по 25 апреля, из Адлера – с 23 января по 24 апреля.
Также пока купить билеты нельзя на поезд №425/426 Кисловодск – Симферополь отправлением из Кисловодска с 13 по 22 января, из Симферополя – с 12 по 21 января. Продажи возобновятся после корректировки расписания.
На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. Уже к концу ноября бли забронированы 72% мест, сообщали ранее в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
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ПоездГранд Сервис ЭкспрессНовостиНовости КрымаПермьТюменьЖелезная дорогаЛогистика
 
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