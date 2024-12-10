https://crimea.ria.ru/20241210/pryamye-poezda-iz-permi-i-tyumeni-poedut-v-krym-s-yanvarya-1142535157.html

Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января

Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Прямые поезда из Перми и Тюмени поедут в Крым с января

В Крыму открыта продажа железнодорожных билетов в Пермь и Тюмень и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T20:11

2024-12-10T20:11

2024-12-10T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В Крыму открыта продажа железнодорожных билетов в Пермь и Тюмень и в обратном направлении. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Билеты уже можно купить на поезда 185Е Тюмень – Симферополь на даты отправления с 12 января по 20 апреля, 162Е Пермь – Симферополь на даты с 14 января по 22 апреля, а также на поезд 076С Симферополь – Омск укороченным маршрутом до Тюмени на даты с 9 января по 17 апреля из Симферополя.Уточняется также, что временно из-за ремонта инфраструктуры продажа билетов остается закрытой на поезда №91/92 Севастополь – Москва отправлением из Севастополя с 12 по 21 января, из Москвы – с 11 по 20 января; №315/316 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 23 января по 25 апреля, из Адлера – с 23 января по 24 апреля.Также пока купить билеты нельзя на поезд №425/426 Кисловодск – Симферополь отправлением из Кисловодска с 13 по 22 января, из Симферополя – с 12 по 21 января. Продажи возобновятся после корректировки расписания.На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. Уже к концу ноября бли забронированы 72% мест, сообщали ранее в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поездаМежду Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поездаСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон

пермь

тюмень

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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