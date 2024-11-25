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Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось
Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось
На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. Из каких городов можно доехать до полуострова и... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T12:17
2024-11-25T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. Из каких городов можно доехать до полуострова и какие направления самые популярные в этот период, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По информации ГСЭ, с 21 декабря по 12 января в сторону Крымского полуострова будут курсировать 10 круглогодичных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Также в Крым пустят сезонный поезд № 181/182 из Санкт-Петербурга.Дополнительный поезд № 166/165 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь из крымской столицы отправится 21, 22, 26, 27, 31 декабря, 1, 5, 6, 10 января. Даты отправления из Москвы – 23, 24, 28, 29 декабря, 2, 3, 7, 8, 12 января.Популярные направленияВ "Гранд Сервис Экспрессе" также рассказали, что наибольшим спросом в новогодние праздники пользуются поезда № 092М Москва – Севастополь и № 007А Санкт-Петербург – Севастополь.Самые популярные города прибытия на полуострове: Симферополь – 67% и Севастополь – 12%."Чаще всего на новогодние праздники в Крым едут из Москвы – 48% пассажиров и из Санкт-Петербурга – 16%. Далее следуют Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар – по 5%", - уточнили в компании.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий рассказал РИА Новости Крым, что туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, туризм в крыму, новый год 2025, новогодние каникулы в крыму
Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось

Поезда в Крым на новогодние праздники загружены на 72 процента - Гранд Сервис Экспресс

12:17 25.11.2024 (обновлено: 12:54 25.11.2024)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. Из каких городов можно доехать до полуострова и какие направления самые популярные в этот период, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"В новогодние каникулы в Крым будут курсировать 12 поездов компании "Гранд Сервис Экспресс". Их маршрут проходит через 27 регионов России — это более 90 городов", – сообщает перевозчик.

По информации ГСЭ, с 21 декабря по 12 января в сторону Крымского полуострова будут курсировать 10 круглогодичных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Также в Крым пустят сезонный поезд № 181/182 из Санкт-Петербурга.
Дополнительный поезд № 166/165 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь из крымской столицы отправится 21, 22, 26, 27, 31 декабря, 1, 5, 6, 10 января. Даты отправления из Москвы – 23, 24, 28, 29 декабря, 2, 3, 7, 8, 12 января.
"Больше чем за месяц до новогодних праздников забронировано 72% мест в поездах "Таврия" в сторону полуострова, свободны 28%. Из Крыма выкуплены 73% билетов. Свободны для приобретения 27%", - уточняют в ГСЭ.

Популярные направления

В "Гранд Сервис Экспрессе" также рассказали, что наибольшим спросом в новогодние праздники пользуются поезда № 092М Москва – Севастополь и № 007А Санкт-Петербург – Севастополь.
Самые популярные города прибытия на полуострове: Симферополь – 67% и Севастополь – 12%.
"Чаще всего на новогодние праздники в Крым едут из Москвы – 48% пассажиров и из Санкт-Петербурга – 16%. Далее следуют Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар – по 5%", - уточнили в компании.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий рассказал РИА Новости Крым, что туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымГранд Сервис ЭкспрессПоездКрымНовости КрымаТуризм в КрымуНовый год 2025Новогодние каникулы в Крыму
 
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