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Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось

Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Поезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталось

На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. Из каких городов можно доехать до полуострова и... РИА Новости Крым, 25.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На предстоящие новогодние каникулы в Крым пустят 12 поездов. На сегодняшний день уже забронированы 72% мест. Из каких городов можно доехать до полуострова и какие направления самые популярные в этот период, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По информации ГСЭ, с 21 декабря по 12 января в сторону Крымского полуострова будут курсировать 10 круглогодичных поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Адлера и Кисловодска. Также в Крым пустят сезонный поезд № 181/182 из Санкт-Петербурга.Дополнительный поезд № 166/165 Москва (Павелецкий вокзал) – Симферополь из крымской столицы отправится 21, 22, 26, 27, 31 декабря, 1, 5, 6, 10 января. Даты отправления из Москвы – 23, 24, 28, 29 декабря, 2, 3, 7, 8, 12 января.Популярные направленияВ "Гранд Сервис Экспрессе" также рассказали, что наибольшим спросом в новогодние праздники пользуются поезда № 092М Москва – Севастополь и № 007А Санкт-Петербург – Севастополь.Самые популярные города прибытия на полуострове: Симферополь – 67% и Севастополь – 12%."Чаще всего на новогодние праздники в Крым едут из Москвы – 48% пассажиров и из Санкт-Петербурга – 16%. Далее следуют Адлер, Ростов-на-Дону и Краснодар – по 5%", - уточнили в компании.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий рассказал РИА Новости Крым, что туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в республике увеличился более чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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