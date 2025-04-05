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Жителей Гурзуфа просят помочь в подготовке выставки к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 05.04.2025
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Жителей Гурзуфа просят помочь в подготовке выставки к 80-летию Победы
Жителей Гурзуфа просят помочь в подготовке выставки к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Жителей Гурзуфа просят помочь в подготовке выставки к 80-летию Победы
Жителей Гурзуфа просят временно поделиться артефактами своей семьи периода Великой Отечественной войны. Старинные предметы просят на временную выставку к... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T19:43
2025-04-05T19:43
крым
общество
культура
история
гурзуф
новости крыма
память
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Жителей Гурзуфа просят временно поделиться артефактами своей семьи периода Великой Отечественной войны. Старинные предметы просят на временную выставку к 80-летию Победы в музей Константина Коровина. Экспонаты будут размещены в специальной витрине и на стенде."В Музее Константина Коровина пройдет памятная выставка, посвященная 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы просим вас поделиться любыми материалами о ваших героях. Это могут быть фотографии, письма, награды, все, что расскажет гостям о жителях Гурзуфа, которые участвовали в защите Родины в 1941-1945 годах. Принимаем и отсканированные материалы", - такое объявление сотрудники музея распространили в социальных сетях.Они уверенны, что история места - это история людей, которые здесь живут. Все предметы могут быть переданы в администрацию музея до 27 апреля."Все материалы будут приняты по специальной описи, бережно сохранены и переданы вам в первозданном виде", - заверяют музейные работники.Вход на выставку для посетителей будет свободным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг русского солдата: от Крымской наступательной операции до СВО"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпановКрымский Нюрнберг: по следам нацистских преступлений
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РИА Новости Крым
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крым, общество, культура, история, гурзуф, новости крыма, память, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, 80 лет победы
Жителей Гурзуфа просят помочь в подготовке выставки к 80-летию Победы

Музей Коровина организует народную выставку к Дню Победы

19:43 05.04.2025
 
© РИА Новости КрымСкульптурная группа на входе в музей: памятники друзьям Константину Коровину и Федору Шаляпину.
Скульптурная группа на входе в музей: памятники друзьям Константину Коровину и Федору Шаляпину. - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Жителей Гурзуфа просят временно поделиться артефактами своей семьи периода Великой Отечественной войны. Старинные предметы просят на временную выставку к 80-летию Победы в музей Константина Коровина. Экспонаты будут размещены в специальной витрине и на стенде.
"В Музее Константина Коровина пройдет памятная выставка, посвященная 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы просим вас поделиться любыми материалами о ваших героях. Это могут быть фотографии, письма, награды, все, что расскажет гостям о жителях Гурзуфа, которые участвовали в защите Родины в 1941-1945 годах. Принимаем и отсканированные материалы", - такое объявление сотрудники музея распространили в социальных сетях.
Они уверенны, что история места - это история людей, которые здесь живут. Все предметы могут быть переданы в администрацию музея до 27 апреля.
"Все материалы будут приняты по специальной описи, бережно сохранены и переданы вам в первозданном виде", - заверяют музейные работники.
Вход на выставку для посетителей будет свободным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымОбществоКультураИсторияГурзуфНовости КрымаПамятьВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войне80 лет Победы
 
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