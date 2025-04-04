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"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпанов - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпанов
"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпанов - РИА Новости Крым, 04.04.2025
"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпанов
Парад тюльпанов "Салют Победы" откроется в Никитском ботаническом саду в пятницу. Как сообщается на сайте НБС, в этом году посетителям выставки представят 110... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T08:38
2025-04-04T08:38
никитский ботанический сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Парад тюльпанов "Салют Победы" откроется в Никитском ботаническом саду в пятницу. Как сообщается на сайте НБС, в этом году посетителям выставки представят 110 тысяч цветов 158 сортов.Гостям будут представлены сорта-новинки. В этом году их рекордное количество — 62 сорта новейшей голландской селекции, в прошлом году новинок было 36. В их числе тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны, меняющие цвет, а также редкие сорта с оригинальными бутонами."Мы приглашаем всех на выставку, которую назвали "Салют Победы". 2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов можно воспринимать как праздничный салют в честь ветеранов и в честь героев", - цитирует пресс-служба директора Никитского ботанического сада Юрия Плугатарь.В этом году ботсад продолжит традицию: посетителям цветочной выставки предложат выбрать самый красивый тюльпан, который станет Генералом Парада. Одним из пунктов программы открытия этого года станет концерт, в рамках которого прозвучат песни военных лет. Начало концерта – в 11 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый пошел: в Ялте зацвели ирисыПарк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в КрымуНикитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"
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РИА Новости Крым
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96
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60
никитский ботанический сад, цветы, новости крыма, крым, юбк
"Салют Победы": в Никитском ботсаду стартует парад тюльпанов

В Никитском ботаническом саду открывается парад тюльпанов

08:38 04.04.2025
 
© НБСПарад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© НБС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Парад тюльпанов "Салют Победы" откроется в Никитском ботаническом саду в пятницу. Как сообщается на сайте НБС, в этом году посетителям выставки представят 110 тысяч цветов 158 сортов.
"Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду поразит выставкой из 110 тысяч цветов, это больше, чем когда-либо. Они будут радовать посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума. На параде представят 158 сортов", - сообщает пресс-служба сада.
Гостям будут представлены сорта-новинки. В этом году их рекордное количество — 62 сорта новейшей голландской селекции, в прошлом году новинок было 36. В их числе тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны, меняющие цвет, а также редкие сорта с оригинальными бутонами.
"Мы приглашаем всех на выставку, которую назвали "Салют Победы". 2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов можно воспринимать как праздничный салют в честь ветеранов и в честь героев", - цитирует пресс-служба директора Никитского ботанического сада Юрия Плугатарь.
В этом году ботсад продолжит традицию: посетителям цветочной выставки предложат выбрать самый красивый тюльпан, который станет Генералом Парада. Одним из пунктов программы открытия этого года станет концерт, в рамках которого прозвучат песни военных лет. Начало концерта – в 11 часов.
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