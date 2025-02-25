https://crimea.ria.ru/20250225/park-roz-i-kosmicheskiy-lektoriy-novye-turisticheskie-produkty-v-krymu-1144430631.html

Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму

Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму

Парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на Могаби станут новыми изюминками экскурсионного продукта, которые в ближайшие годы предложат... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T06:08

2025-02-25T06:08

2025-02-25T07:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на Могаби станут новыми изюминками экскурсионного продукта, которые в ближайшие годы предложат туристам в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.По ее словам, бывшие сотрудники обсерватории в Научном предлагают туристам на базе отелей, которые стоят в крымских горах, в отдалении от населенных пунктов, необычный формат познавательных интерактивных лекций о космосе.По словам Возной, в Крым приезжает множество интеллигентных гостей, так что этот продукт будет, по прогнозам маркетологов, весьма востребованным.В 2027 году в Крыму, также сказала Возная, откроется абсолютно новый парк в Бахчисарайском районе – парк роз.Также, по словам эксперта, маркетологи в области туризма прогнозируют популярность таких необычных точек притяжения как гастрономические. Их особенность – видовые места расположения ресторанов.Роза "Княгиня Воронцова" – самый старый сорт роз российской селекции, выведенный в первой половине 19 века директором Императорского Никитского ботанического сада Николаем Гартвисом.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсийНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+В Алупке появится Парк авангардистов

https://crimea.ria.ru/20250217/trendy-sanatornogo-lecheniya-v-krymu-i-renessans-klassiki-chto-predlagayut-1144126962.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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