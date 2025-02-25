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Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму
Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму
Парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на Могаби станут новыми изюминками экскурсионного продукта, которые в ближайшие годы предложат... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T06:08
2025-02-25T06:08
2025-02-25T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на Могаби станут новыми изюминками экскурсионного продукта, которые в ближайшие годы предложат туристам в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.По ее словам, бывшие сотрудники обсерватории в Научном предлагают туристам на базе отелей, которые стоят в крымских горах, в отдалении от населенных пунктов, необычный формат познавательных интерактивных лекций о космосе.По словам Возной, в Крым приезжает множество интеллигентных гостей, так что этот продукт будет, по прогнозам маркетологов, весьма востребованным.В 2027 году в Крыму, также сказала Возная, откроется абсолютно новый парк в Бахчисарайском районе – парк роз.Также, по словам эксперта, маркетологи в области туризма прогнозируют популярность таких необычных точек притяжения как гастрономические. Их особенность – видовые места расположения ресторанов.Роза "Княгиня Воронцова" – самый старый сорт роз российской селекции, выведенный в первой половине 19 века директором Императорского Никитского ботанического сада Николаем Гартвисом.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы ищут в Крыму новые форматы экскурсийНа экскурсии в Крыму активнее стали ходить молодые люди 20+В Алупке появится Парк авангардистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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туризм в крыму, светлана возная, крым курортный, отдых в крыму, бахчисарайский район, ай-петри, крым
Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму
Крым предлагает на будущие сезоны новые точки притяжения туристов
06:08 25.02.2025 (обновлено: 07:58 25.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым.
Парк роз в Бахчисарайском районе и передвижная обсерватория на Могаби станут новыми изюминками экскурсионного продукта, которые в ближайшие годы предложат туристам в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказала глава ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
По ее словам, бывшие сотрудники обсерватории в Научном предлагают туристам на базе отелей, которые стоят в крымских горах, в отдалении от населенных пунктов, необычный формат познавательных интерактивных лекций о космосе.
"Нужны затемненные пространства. Это, например, на Могаби и Ай-Петри. У них есть в наличии сильнейшая аппаратура, и гости наблюдают, делают фотографии", – рассказала глава ассоциации.
По словам Возной, в Крым приезжает множество интеллигентных гостей, так что этот продукт будет, по прогнозам маркетологов, весьма востребованным.
В 2027 году в Крыму, также сказала Возная, откроется абсолютно новый парк в Бахчисарайском районе – парк роз.
"Парк будет назван в честь розы графини Воронцовой. Он назван так в честь розы, которая была выведена в Крыму. Тысяча кустов уже заложена", – поделилась подробностями собеседница.
Также, по словам эксперта, маркетологи в области туризма прогнозируют популярность таких необычных точек притяжения как гастрономические. Их особенность – видовые места расположения ресторанов.
Роза "Княгиня Воронцова" – самый старый сорт роз российской селекции, выведенный в первой половине 19 века директором Императорского Никитского ботанического сада Николаем Гартвисом.
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