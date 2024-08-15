Никитский ботанический сад поделится красотой с парком "Аскания-Нова"
Ученые из заповедника "Аскания-Нова" выбирают в Крыму цветы для своего дендропарка
© Виктор ФилипчукБал Хризантем в Никитском ботсаду
© Виктор Филипчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В дендропарке Биосферного заповедника "Аскания-Нова" посадят канны и хризантемы из коллекции Никитского ботанического сада (НБС). Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник отдела дендропарка заповедника Ольга Воронина.
"Мы побывали на выставке канн, нашим сотрудникам там очень понравилось. Сейчас ведем переговоры, чтобы нам выделили хотя бы немного, и мы тогда сами будем их разводить", – сказала она.
Делегация ученых из заповедника посетила тепличный комплекс, где выращиваются хризантемы. После черенкования и укоренения черенков хризантемы также предоставят херсонскому дендропарку для восстановления коллекции.
"Мы сейчас изучаем, какие здесь есть виды, какие из них у нас приживутся, потому что здесь почва одна, у нас другая, у нас суховеи, а здесь влажность выше, больше осадков", – объяснила руководитель херсонской делегации.
Сотрудники "Аскании-Новы" приехали в НБС для обучения и обмена опытом, рассказал заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры НБС-ННЦ, кандидат биологических наук: Владимир Герасимчук.
"Коллеги приехали сюда по обмену опытом в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере парковедения, ландшафтной архитектуры, дендрологии, цветоводства и защиты растений. В программе – мастер-класс по стрижке, знакомство с коллекцией канн, посещение лабораторий и многое другое", – перечислил биолог.
Ранее специалисты из Никитского ботанического сада побывали в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", чтобы помочь в сохранении местного дендропарка и его защите от вредителей.
Кроме того, "Аскания-Нова" примет животных из Крыма, чтобы пополнить биоразнообразие своей коллекции. Шотландский рогатый скот, антилоп Канна, лемуров, носух и многих других животных передадут из крымского сафари-парка.
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