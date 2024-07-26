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Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма
Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма
Сафари-парк в Крыму отправляет животных в заповедник "Аскания-Нова", чтоб пополнять видовое разнообразие заповедника, а из Херсонской области на полуостров едут РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T06:32
2024-07-26T06:32
эксклюзивы риа новости крым
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заповедник аскания нова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Сафари-парк в Крыму отправляет животных в заповедник "Аскания-Нова", чтоб пополнять видовое разнообразие заповедника, а из Херсонской области на полуостров едут зебры. О том, как налажена эта работа, РИА Новости Крым рассказал директор крымского парка Олег Зубков."Аскания-Нова" продолжает открывать свою территорию для публичного осмотра. Был перерыв в свете боевых действий. Сейчас идет реконструкция вольеров - их надо заполнять. Мы отвезли шотландский рогатый скот, антилоп Канна, и многих других животных - и лемуры, и носухи - директор сам приезжал и выбрал все виды животных", - рассказала Зубков.Он подчеркнул, что крымская экспозиция от этого не пострадала, поскольку и сафари-парк в Бахчисарайском районе, и зоопарк в Ялте имеют очень большую коллекцию. При этом за последнее время она еще пополнилась молодыми зебрами, которых в Крым привезли из заповедника "Аскания-Нова".Что касается жарких погодных условий, по словам директора сафари-парка, ничего критичного в этом для животных нет. Тем более, они обеспечены всеми условиями для комфорта."Просторные вольеры, хорошие зимние домики, куда животные могут зайти в любой момент в прохладу. Везде есть доступ к воде, это контролируется не только нами, но и сотрудниками контролирующих органов. Аномальная жара не пугает. У нас все в порядке с дополнительным водопользованием - есть подкачка, орошение", - констатировал Зубков.С начала специальной военной операции крымский сафари-парк в Белогорском районе поселил у себя более 200 животных, которых удалось эвакуировать из новых регионов, сообщал ранее Зубков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает выживать зоопаркам из новых регионовНебывалая жара в Крыму: как "охлаждают" животных в сафари-паркеМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
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олег зубков, зоопарк, животные, новости, новости крыма, крым, заповедник аскания нова
Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из Крыма

Сафари-парк в Крыму отправляет животных в "Аскания-Нову" - директор Зубков

06:32 26.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаповедник "Аскания-Нова"
Заповедник Аскания-Нова - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Сафари-парк в Крыму отправляет животных в заповедник "Аскания-Нова", чтоб пополнять видовое разнообразие заповедника, а из Херсонской области на полуостров едут зебры. О том, как налажена эта работа, РИА Новости Крым рассказал директор крымского парка Олег Зубков.
"Аскания-Нова" продолжает открывать свою территорию для публичного осмотра. Был перерыв в свете боевых действий. Сейчас идет реконструкция вольеров - их надо заполнять. Мы отвезли шотландский рогатый скот, антилоп Канна, и многих других животных - и лемуры, и носухи - директор сам приезжал и выбрал все виды животных", - рассказала Зубков.
Он подчеркнул, что крымская экспозиция от этого не пострадала, поскольку и сафари-парк в Бахчисарайском районе, и зоопарк в Ялте имеют очень большую коллекцию. При этом за последнее время она еще пополнилась молодыми зебрами, которых в Крым привезли из заповедника "Аскания-Нова".
"То, что мы вывозим оттуда зебр - там произошло какое-то недоразумение: как только началось СВО все самки зебр рожают только мальчиков. Ни одной девочки. А как известно самцы копытных очень часто выясняют отношения между собой, когда становятся подростками. Поэтому их нужно локализовать", - пояснил он.
Что касается жарких погодных условий, по словам директора сафари-парка, ничего критичного в этом для животных нет. Тем более, они обеспечены всеми условиями для комфорта.
"Просторные вольеры, хорошие зимние домики, куда животные могут зайти в любой момент в прохладу. Везде есть доступ к воде, это контролируется не только нами, но и сотрудниками контролирующих органов. Аномальная жара не пугает. У нас все в порядке с дополнительным водопользованием - есть подкачка, орошение", - констатировал Зубков.
С начала специальной военной операции крымский сафари-парк в Белогорском районе поселил у себя более 200 животных, которых удалось эвакуировать из новых регионов, сообщал ранее Зубков.
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