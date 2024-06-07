https://crimea.ria.ru/20240607/kak-krym-pomogaet-vyzhivat-zooparkam-iz-novykh-regionov-1137918275.html
Как Крым помогает выживать зоопаркам из новых регионов
Как Крым помогает выживать зоопаркам из новых регионов - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Как Крым помогает выживать зоопаркам из новых регионов
Крым оказывает помощь зоопаркам из новых регионов, в частности по обмену животными, их спасению, обеспечению кормами а также консультативную по вопросам,... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T08:14
2024-06-07T08:14
2024-06-07T08:14
животные
радио "спутник в крыму"
олег зубков
парк львов "тайган"
заповедник аскания нова
новые регионы россии
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Крым оказывает помощь зоопаркам из новых регионов, в частности по обмену животными, их спасению, обеспечению кормами а также консультативную по вопросам, связанным с переходом в российское юридическое поле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал его директор крымског сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.По его словам, достойное место в коллекции "Аскания-Нова" заняли крымские дрофы и пеликаны, а также другие животные, которые прибыли туда по обмену."Те животные, которых мы отвезли туда прекрасно себя чувствуют, и на майские праздники у них была создана контактная экспозиция "Бабушкин дворик", где можно пообщаться и к карликовыми козочкам, и с минипигами", – рассказал гость эфира.Кроме того, "Тайган" активно взаимодействует с другими зоопарками в новых регионах России – с Бердянским, Мариупольским. Все они сейчас находятся в стесненных финансовых обстоятельствах из-за низкой посещаемости. В этой связи во многих случаях животные из таких мест переезжают в Крым."Они просто выживают, и коллекции какие-то нужно уменьшать. Некоторые зоопарки закрылись, как, например в Херсоне, откуда мы вывезли зооуголок – если бы мы не вывезли, потоком воды после подрыва Каховской ГРЭС этих животных просто бы смыло. Ситуации разные, но у нас хорошая поддержка в лице губернаторов Херсонской, Запорожской области, а также главы Крыма", – рассказывает Зубков.По его словам, работа по поддержке заповедника "Акания-Нова" и других зоопарков на новых территориях будет продолжена, в нее включаются и другие российские зоопарки, в частности ростовский, краснодарский, московский и новосибирский.Заповедник Аскания-Нова станет федеральным этим летом – он перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России. Это поможет развитию научного центра заповедника, обеспечит его полноценное содержание и функционирование, на что нужны значительные средства, сообщала ранее начальник отдела эколого-просветительской работы заповедника "Аскания Нова" Светлана Веселая.Читайте также на РИА Новости Крым:"Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстреламиКрым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и ЗапорожьяКак живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео
https://crimea.ria.ru/20240606/nebyvalaya-zhara-v-krymu-kak-okhlazhdayut-zhivotnykh-v-safari-parke-1137918139.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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животные, олег зубков, парк львов "тайган", заповедник аскания нова, новые регионы россии, крым, новости крыма
Как Крым помогает выживать зоопаркам из новых регионов
Крым помогает зоопаркам из новых регионов – директор "Тайгана" Зубков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым.
Крым оказывает помощь зоопаркам из новых регионов, в частности по обмену животными, их спасению, обеспечению кормами а также консультативную по вопросам, связанным с переходом в российское юридическое поле. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал его директор крымског сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
"Аскания-Нова" сейчас в процессе перехода в число заповедников РФ. Как всегда, в переходный период есть много трудностей. И сотрудников там не хватает, и обмен животными нужно налаживать. Мы с удовольствием работаем с этим историческим местом по взаимной помощи и поддержке, по обмену животными", – говорит Зубков.
По его словам, достойное место в коллекции "Аскания-Нова" заняли крымские дрофы и пеликаны, а также другие животные, которые прибыли туда по обмену.
"Те животные, которых мы отвезли туда прекрасно себя чувствуют, и на майские праздники у них была создана контактная экспозиция "Бабушкин дворик", где можно пообщаться и к карликовыми козочкам, и с минипигами", – рассказал гость эфира.
Кроме того, "Тайган" активно взаимодействует с другими зоопарками в новых регионах России – с Бердянским, Мариупольским. Все они сейчас находятся в стесненных финансовых обстоятельствах из-за низкой посещаемости. В этой связи во многих случаях животные из таких мест переезжают в Крым.
"Они просто выживают, и коллекции какие-то нужно уменьшать. Некоторые зоопарки закрылись, как, например в Херсоне, откуда мы вывезли зооуголок – если бы мы не вывезли, потоком воды после подрыва Каховской ГРЭС этих животных просто бы смыло. Ситуации разные, но у нас хорошая поддержка в лице губернаторов Херсонской, Запорожской области, а также главы Крыма", – рассказывает Зубков.
По его словам, работа по поддержке заповедника "Акания-Нова" и других зоопарков на новых территориях будет продолжена, в нее включаются и другие российские зоопарки, в частности ростовский, краснодарский, московский и новосибирский.
Заповедник Аскания-Нова станет федеральным
этим летом – он перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России. Это поможет развитию научного центра заповедника, обеспечит его полноценное содержание и функционирование, на что нужны значительные средства, сообщала ранее начальник отдела эколого-просветительской работы заповедника "Аскания Нова" Светлана Веселая.
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