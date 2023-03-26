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Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья
Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья
Крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе принял 24 животных, привезенных из зоопарков Донецка и городов Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T13:20
2023-03-26T13:20
олег зубков
зоопарк
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
донецк
сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
парк львов "тайган"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе принял 24 животных, привезенных из зоопарков Донецка и городов Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца и директора парка львов Олега Зубкова.По словам Олега Зубкова, последние животные прибыли из зоопарков Донецка, Бердянска и Васильевки. Всего с прошлого года с Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Крым привезено уже около сотни обитателей зоопарков.Ранее сообщалось, что животных начали эвакуировать в Крым по просьбе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и главы Крыма Сергея Аксенова. В зоопарки "Тайган" и "Сказка" привезли енотов, волчиц, осла и ламу, а также павлинов, фазанов и голубей. Животные, жившие под обстрелами, прошли медицинское обследование и получили необходимую помощь и уход.Читайте также на РИА Новости Крым:Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты – видео Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные
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олег зубков, зоопарк, запорожская область, донецкая народная республика (днр), донецк, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, парк львов "тайган", крым
Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья

Зубков: из зоопарков новых регионов в Крым привезено около сотни животных

13:20 26.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОлег Зубков, основатель зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган"
Олег Зубков, основатель зоопарка Сказка и парка львов Тайган - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе принял 24 животных, привезенных из зоопарков Донецка и городов Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца и директора парка львов Олега Зубкова.
По словам Олега Зубкова, последние животные прибыли из зоопарков Донецка, Бердянска и Васильевки. Всего с прошлого года с Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Крым привезено уже около сотни обитателей зоопарков.
"Мы помогаем вывозить животных и оказывать помощь зоопаркам. Последний раз мы объехали четыре зоопарка. Мы отвезли им корм, а также забрали животных, которых там очень трудно содержать и кормить. Это ламы, львица, обезьяны, овчарки и другие. Все 24 привезенных животных находятся на карантине. Еще под Донецком в брошеном зоопарке есть два больших медведя. Их мы тоже заберем, а также тигренка в Мариуполе и еще ряд животных в другом зоопарке", — сказал РИА Новости Зубков.
Ранее сообщалось, что животных начали эвакуировать в Крым по просьбе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и главы Крыма Сергея Аксенова. В зоопарки "Тайган" и "Сказка" привезли енотов, волчиц, осла и ламу, а также павлинов, фазанов и голубей. Животные, жившие под обстрелами, прошли медицинское обследование и получили необходимую помощь и уход.
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Олег ЗубковЗоопаркЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПарк львов "Тайган"Крым
 
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