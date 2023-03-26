https://crimea.ria.ru/20230326/krym-prinyal-ocherednuyu-partiyu-zhivotnykh-iz-zooparkov-donetska-i-zaporozhya-1127778696.html

Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья

Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Крым принял очередную партию животных из зоопарков Донецка и Запорожья

Крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе принял 24 животных, привезенных из зоопарков Донецка и городов Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T13:20

2023-03-26T13:20

2023-03-26T13:20

олег зубков

зоопарк

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

донецк

сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

парк львов "тайган"

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0c/1126369341_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fe2f0de7be3ae6c1e92d5b7303913440.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Крымский парк львов "Тайган" в Белогорском районе принял 24 животных, привезенных из зоопарков Донецка и городов Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца и директора парка львов Олега Зубкова.По словам Олега Зубкова, последние животные прибыли из зоопарков Донецка, Бердянска и Васильевки. Всего с прошлого года с Донбасса, Херсонщины и Запорожья в Крым привезено уже около сотни обитателей зоопарков.Ранее сообщалось, что животных начали эвакуировать в Крым по просьбе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и главы Крыма Сергея Аксенова. В зоопарки "Тайган" и "Сказка" привезли енотов, волчиц, осла и ламу, а также павлинов, фазанов и голубей. Животные, жившие под обстрелами, прошли медицинское обследование и получили необходимую помощь и уход.Читайте также на РИА Новости Крым:Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты – видео Зубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

донецк

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, зоопарк, запорожская область, донецкая народная республика (днр), донецк, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, парк львов "тайган", крым