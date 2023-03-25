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ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные
ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные - РИА Новости Крым, 25.03.2023
ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные
Украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. Об этом сообщил губернатор Роман Ставровойт. РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T18:15
2023-03-25T18:15
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
сво
происшествия
роман старовойт
обстрелы курской области
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. Об этом сообщил губернатор Роман Ставровойт.Неделей ранее ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы повреждения здания медпункта и четырех частных домов: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены домаВ Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные зданияУдар ВСУ по Брянской области: ранен один человек
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), россия, украина, сво, происшествия, роман старовойт, обстрелы курской области, курская область
ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные

Старовойт: трое телят погибли при обстреле ВСУ села Николаево-Дарьино Курской области

18:15 25.03.2023
 
© Telegram Роман СтаровойтПоследствия обстрела ВСУ пограничного села в Суджанском районе Курской области
Последствия обстрела ВСУ пограничного села в Суджанском районе Курской области
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. Об этом сообщил губернатор Роман Ставровойт.
"ВСУ сегодня обстреляли с территории Украины пограничное село в Суджанском районе Николаево-Дарьино. Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли", - написал он в своем Telegram-канале.
Неделей ранее ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы повреждения здания медпункта и четырех частных домов: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаСВОПроисшествияРоман СтаровойтОбстрелы Курской областиКурская область
 
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