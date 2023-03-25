https://crimea.ria.ru/20230325/vsu-nanesli-udar-po-khozyaystvu-v-kurskoy-oblasti--pogibli-zhivotnye-1127770587.html

ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные

ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные - РИА Новости Крым, 25.03.2023

ВСУ нанесли удар по хозяйству в Курской области – погибли животные

Украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. Об этом сообщил губернатор Роман Ставровойт. РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T18:15

2023-03-25T18:15

2023-03-25T18:15

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

сво

происшествия

роман старовойт

обстрелы курской области

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, под удар попали два коровника. Об этом сообщил губернатор Роман Ставровойт.Неделей ранее ВСУ атаковали несколько населенных пунктов приграничной с Украиной Курской области. В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы повреждения здания медпункта и четырех частных домов: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены домаВ Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные зданияУдар ВСУ по Брянской области: ранен один человек

россия

украина

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), россия, украина, сво, происшествия, роман старовойт, обстрелы курской области, курская область