https://crimea.ria.ru/20250216/v-rossii-sozdayut-spravochnik-vostrebovannykh-i-perspektivnykh-spetsialnostey-1144223000.html

В России создают справочник востребованных и перспективных специальностей

В России создают справочник востребованных и перспективных специальностей - РИА Новости Крым, 16.02.2025

В России создают справочник востребованных и перспективных специальностей

Электронный справочник наиболее востребованных и перспективных профессий станет частью единой цифровой платформы в сфере труда и занятости "Работа России"... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T17:14

2025-02-16T17:14

2025-02-16T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Электронный справочник наиболее востребованных и перспективных профессий станет частью единой цифровой платформы в сфере труда и занятости "Работа России". Постановление об утверждении новых правил формирования такого справочника подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.До сих пор электронный справочник был самостоятельным информационным ресурсом, не всегда отражавшим меняющиеся запросы рынка труда.Кроме того, Всероссийский научно-исследовательский институт труда будет проводить анализ данных о трудоустройстве выпускников вузов.Еще одним источником данных станет ежемесячный сбор информации о вакансиях и требованиях работодателей к претендентам, которая доступна на популярных сайтах, посвященных трудоустройству.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что на полуострове "земскими докторами" и "земскими фельдшерами" в этом году стали 118 человек – это на 25 специалистов больше, чем планировалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – властиКак студенту найти работу в КрымуКризис на рынке труда в Крыму: каких специалистов не хватает и что делать

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, работа, вакансии, правительство россии, россия, михаил мишустин, трудоустройство, рынок труда