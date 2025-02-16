https://crimea.ria.ru/20250216/ukrainskaya-delegatsiya-v-saudovskoy-aravii-gotovit-vizit-zelenskogo-1144226131.html

Украинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского

Украинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Украинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского

В Саудовской Аравии начала работу украинская правительственная делегация, готовится визит главы киевского режима Владимира Зеленского в королевство. Об этом... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T18:16

2025-02-16T18:16

2025-02-16T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Саудовской Аравии начала работу украинская правительственная делегация, готовится визит главы киевского режима Владимира Зеленского в королевство. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.По словам Свириденко, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.Также о подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.Великобритания и Соединенные Штаты пришли к мнению, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен принимать участие в мирных переговорах. Об этом по итогам встречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявил ранее глава британского МИД Дэвид Лэмми.Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло ранее в интервью РИА Новости Крым высказывал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия Зеленского, которого просто поставят перед фактом.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры следует вести с легитимным президентом Украины. Поскольку Владимир Зеленский уже не имеет президентских полномочий, он не может подписывать соглашения между Россией и Украиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, политика, в мире, саудовская аравия