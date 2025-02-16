Украинская делегация в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию готовит украинская правительственная делегация
18:16 16.02.2025 (обновлено: 18:18 16.02.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Саудовской Аравии начала работу украинская правительственная делегация, готовится визит главы киевского режима Владимира Зеленского в королевство. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Начали рабочий визит украинской правительственной делегации в Саудовскую Аравию... В последующие дни проведем десятки встреч, чтобы подготовить визит Владимира Зеленского", – сказано в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Facebook*.
По словам Свириденко, украинская делегация обсуждала инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.
Также о подготовке визита Зеленского в Саудовскую Аравию сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Великобритания и Соединенные Штаты пришли к мнению, что лидер киевского режима Владимир Зеленский должен принимать участие в мирных переговорах. Об этом по итогам встречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом заявил ранее глава британского МИД Дэвид Лэмми.
Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло ранее в интервью РИА Новости Крым высказывал мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине пройдут между Россией и США без участия Зеленского, которого просто поставят перед фактом.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры следует вести с легитимным президентом Украины. Поскольку Владимир Зеленский уже не имеет президентских полномочий, он не может подписывать соглашения между Россией и Украиной.
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