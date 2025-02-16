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Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой
Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой
К сообщениям о том, что землетрясения в Полтавской области связаны с ядерными испытаниями, следует относиться с большой долей скепсиса. Такое мнение РИА Новости РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T14:52
2025-02-16T15:01
мнения
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алексей анпилогов
полтавская область
украина
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. К сообщениям о том, что землетрясения в Полтавской области связаны с ядерными испытаниями, следует относиться с большой долей скепсиса. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.Утром 16 февраля в главном центре специального контроля Украины сообщили о землетрясении магнитудой 3,1 в Полтавской области. Оно стало вторым за этот месяц. Поскольку регион относится к сейсмически устойчивым, в СМИ и Telegram-каналах появились предположения о том, что это следствие ядерных испытаний.За время холодной войны США и Советский Союз, а также Китай, Великобритания, Франция и другие страны накопили большой экспериментальный материал по фиксированию ядерных взрывов. Поэтому сейчас подобные испытания не остались бы незамеченными, утверждает эксперт."Если сейчас Министерство обороны не сообщает о том, что у них есть подозрения на произведение подземных ядерных взрывов и не требует пояснений от Украины, то это все-таки именно техногенный процесс, но не связанный с ядерными испытаниями", – подчеркнул Алексей Анпилогов.Он рассказал, что в Полтавской области с начала XX века велась активная добыча нефти и газа. При этом украинские собственники не уделяли должного внимания поддержанию нормального давления в пористых породах.Бесхозяйственность привела к тому, что теперь в этом районе фиксируются небольшие землетрясения с эпицентром на небольшой глубине в пять-семь километров.Ранее землетрясение между городами Полтава и Решетиловка было зафиксировано 1 февраля, его магнитуда составила 3,67. В мае 2023 года в 20 километрах к юго-западу от Полтавы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, алексей анпилогов, полтавская область, украина, ядерное оружие, испытание ядерного оружия
Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под Полтавой

Землетрясения в Полтавской области могут иметь техногенный характер – эксперт

14:52 16.02.2025 (обновлено: 15:01 16.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. К сообщениям о том, что землетрясения в Полтавской области связаны с ядерными испытаниями, следует относиться с большой долей скепсиса. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.
Утром 16 февраля в главном центре специального контроля Украины сообщили о землетрясении магнитудой 3,1 в Полтавской области. Оно стало вторым за этот месяц. Поскольку регион относится к сейсмически устойчивым, в СМИ и Telegram-каналах появились предположения о том, что это следствие ядерных испытаний.

"Шаблон землетрясения, которое вызывает ядерный взрыв, отличается от таких шаблонов, которые несут в себе естественные или техногенные землетрясения. Поэтому, если бы Украина действительно произвела подземные ядерные испытания, я думаю, что сейсмические лаборатории в РФ легко бы отличили его от любых других сейсмических явлений", – сказал Алексей Анпилогов.

За время холодной войны США и Советский Союз, а также Китай, Великобритания, Франция и другие страны накопили большой экспериментальный материал по фиксированию ядерных взрывов. Поэтому сейчас подобные испытания не остались бы незамеченными, утверждает эксперт.
"Если сейчас Министерство обороны не сообщает о том, что у них есть подозрения на произведение подземных ядерных взрывов и не требует пояснений от Украины, то это все-таки именно техногенный процесс, но не связанный с ядерными испытаниями", – подчеркнул Алексей Анпилогов.
Он рассказал, что в Полтавской области с начала XX века велась активная добыча нефти и газа. При этом украинские собственники не уделяли должного внимания поддержанию нормального давления в пористых породах.

"Обычно воду просто закачивают в породу, и она подпирает снизу и позволяет откачивать дальше нефть или природный газ. Поддержание вот этого постоянного давления, контроль – очень затратные вещи, и украинские нефтяники и газовщики по-минимуму это делали, только с точки зрения продолжения добычи", – объяснил эксперт.

Бесхозяйственность привела к тому, что теперь в этом районе фиксируются небольшие землетрясения с эпицентром на небольшой глубине в пять-семь километров.
Ранее землетрясение между городами Полтава и Решетиловка было зафиксировано 1 февраля, его магнитуда составила 3,67. В мае 2023 года в 20 километрах к юго-западу от Полтавы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0.
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