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Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри
На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами, сообщает Telegram-канал Крымавтодора. РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T16:30
2025-02-16T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами, сообщает Telegram-канал Крымавтодора.Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что на расчистке задействованы 10 единиц техники, дополнительно из Симферополя и Бахчисарая едут еще четыре.И обратилась с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном транспорте.С ночи 16 февраля дорожные службы проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск-Феодосия, Грушевка – Судак, Зеленогорье – выезд на дорогу Алушта – Судак – Феодосия.В Ялте температуры воздуха держится около нуля градусов, дорожное покрытие мокрое, обработано. По другим направлениям дорога в основном сухая, влажное покрытие только на горных трассах в районе перевалов.Мониторинг дорожного покрытия ведётся круглосуточно. На дежурстве находится 100 единиц техники, которая работает в штатном режиме, уточнили в Крымавтодоре.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОССугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяВ Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет
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Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри

В Крыму снежный шторм закрыл дорогу на Ай-Петри

16:30 16.02.2025 (обновлено: 18:52 16.02.2025)
 
© КрымавтодорСнег в Крыму
Снег в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами, сообщает Telegram-канал Крымавтодора.
"На автодороге Ялта – Гурзуф убираем снег, посыпаем противогололедными материалами. Особое внимание – подъемам и спускам. Техника и бригады работают без остановки", – сказано в сообщении.
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что на расчистке задействованы 10 единиц техники, дополнительно из Симферополя и Бахчисарая едут еще четыре.

"В приоритете направления к важным социальным объектам – хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и другим. Дорога на Ай-Петри закрыта. В работе общественного транспорта могут возникнуть сбои", – написала она в своем Telegram-канале.

И обратилась с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном транспорте.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнег в Крыму
Снег в Крыму
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Снег в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСнег в Ялте
Снег в Ялте
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Снег в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 2
Снег в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 2
Снег в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
С ночи 16 февраля дорожные службы проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск-Феодосия, Грушевка – Судак, Зеленогорье – выезд на дорогу Алушта – Судак – Феодосия.
В Ялте температуры воздуха держится около нуля градусов, дорожное покрытие мокрое, обработано. По другим направлениям дорога в основном сухая, влажное покрытие только на горных трассах в районе перевалов.
Мониторинг дорожного покрытия ведётся круглосуточно. На дежурстве находится 100 единиц техники, которая работает в штатном режиме, уточнили в Крымавтодоре.
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
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