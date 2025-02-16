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Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри

Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Снежный шторм накрыл южный берег Крыма – закрыта дорога на Ай-Петри

На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами, сообщает Telegram-канал Крымавтодора. РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T16:30

2025-02-16T16:30

2025-02-16T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. На дорогах южного берега Крыма без перерывов работает снегоуборочная техника. Ялту и пригороды накрыло снегопадами, сообщает Telegram-канал Крымавтодора.Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что на расчистке задействованы 10 единиц техники, дополнительно из Симферополя и Бахчисарая едут еще четыре.И обратилась с просьбой без острой необходимости не выезжать на личном транспорте.С ночи 16 февраля дорожные службы проводят обработку опасных участков на дорогах Белогорск-Феодосия, Грушевка – Судак, Зеленогорье – выезд на дорогу Алушта – Судак – Феодосия.В Ялте температуры воздуха держится около нуля градусов, дорожное покрытие мокрое, обработано. По другим направлениям дорога в основном сухая, влажное покрытие только на горных трассах в районе перевалов.Мониторинг дорожного покрытия ведётся круглосуточно. На дежурстве находится 100 единиц техники, которая работает в штатном режиме, уточнили в Крымавтодоре.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОССугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяВ Симферополе установлен "снежный" рекорд – такого не было 15 лет

https://crimea.ria.ru/20250212/sugroby-vo-dvore-i-gololed-u-podezda-kto-uberet-i-kak-etogo-dobitsya-1144092020.html

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2025

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