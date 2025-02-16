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Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
Размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2025 году вырос. Это связанно с повышением минимального лимита доходов до 2,225 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T17:42
2025-02-16T17:42
2025-02-16T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2025 году вырос. Это связанно с повышением минимального лимита доходов до 2,225 миллиона рублей. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Марина Лопатина.В этом году максимальный размер пособия по больничному – 5 тысяч 700 рублей в день. В годовой заработок включаются только трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы. При доходе, например, в 2,5 миллиона рублей в год будут учтены только 2,225 миллиона рублей, отметила эксперт."Минимальная оплата одного дня больничного в 2025 году составляет 737,75 рубля, умноженных на районный коэффициент, в основном это касается Дальнего Востока или Крайнего Севера, но есть и другие регионы с повышенным коэффициентом", – уточнила Лопатина.По словам эксперта, когда зарплата ниже минимального размера оплаты труда или продолжительность страхового стажа меньше полугода, средний дневной заработок подсчитывают с учетом минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года он вырос на 16,6% и составил 22440 рублей.Как сообщалось ранее, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей при одноплодной беременности, 885 тысяч рублей при осложненных родах и 1,1 миллиона рублей при многоплодной беременности, кроме того, россиянкам будет полагаться отпуск на срок до 194 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больничные в Крыму - что влияет на размер выплатыПовышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
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новости, россия, соцвыплаты, господдержка, больничный
Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году
В России увеличат лимит дохода для расчета больничного до 2,2 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2025 году вырос. Это связанно с повышением минимального лимита доходов до 2,225 миллиона рублей. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Марина Лопатина.
"Оплату больничного считают по заработку за два предыдущих года и стажу работы. То есть, если сейчас человек обращается за больничным, пособием по уходу за ребенком, важны его доходы в 2023 и 2024 годах. Но если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, в расчет пойдет он. В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 – 2,225 миллиона рублей", – сказала Лопатина.
В этом году максимальный размер пособия по больничному – 5 тысяч 700 рублей в день. В годовой заработок включаются только трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы. При доходе, например, в 2,5 миллиона рублей в год будут учтены только 2,225 миллиона рублей, отметила эксперт.
"Минимальная оплата одного дня больничного в 2025 году составляет 737,75 рубля, умноженных на районный коэффициент, в основном это касается Дальнего Востока или Крайнего Севера, но есть и другие регионы с повышенным коэффициентом", – уточнила Лопатина.
По словам эксперта, когда зарплата ниже минимального размера оплаты труда или продолжительность страхового стажа меньше полугода, средний дневной заработок подсчитывают с учетом минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года он вырос на 16,6% и составил 22440 рублей.
Как сообщалось ранее, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей при одноплодной беременности, 885 тысяч рублей при осложненных родах и 1,1 миллиона рублей при многоплодной беременности, кроме того, россиянкам будет полагаться отпуск на срок до 194 дней.
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