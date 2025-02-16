https://crimea.ria.ru/20250216/nazvan-maksimalnyy-limit-dokhoda-dlya-rascheta-bolnichnogo-v-2025-godu-1144222904.html

Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

Размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2025 году вырос. Это связанно с повышением минимального лимита доходов до 2,225 миллиона рублей. Об... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T17:42

2025-02-16T17:42

2025-02-16T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Размер пособия по временной нетрудоспособности в России в 2025 году вырос. Это связанно с повышением минимального лимита доходов до 2,225 миллиона рублей. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Марина Лопатина.В этом году максимальный размер пособия по больничному – 5 тысяч 700 рублей в день. В годовой заработок включаются только трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы. При доходе, например, в 2,5 миллиона рублей в год будут учтены только 2,225 миллиона рублей, отметила эксперт."Минимальная оплата одного дня больничного в 2025 году составляет 737,75 рубля, умноженных на районный коэффициент, в основном это касается Дальнего Востока или Крайнего Севера, но есть и другие регионы с повышенным коэффициентом", – уточнила Лопатина.По словам эксперта, когда зарплата ниже минимального размера оплаты труда или продолжительность страхового стажа меньше полугода, средний дневной заработок подсчитывают с учетом минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года он вырос на 16,6% и составил 22440 рублей.Как сообщалось ранее, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году в России составит 794 тысячи рублей при одноплодной беременности, 885 тысяч рублей при осложненных родах и 1,1 миллиона рублей при многоплодной беременности, кроме того, россиянкам будет полагаться отпуск на срок до 194 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больничные в Крыму - что влияет на размер выплатыПовышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, соцвыплаты, господдержка, больничный