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Больничные в Крыму - что влияет на размер выплаты
Больничные в Крыму - что влияет на размер выплаты - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Больничные в Крыму - что влияет на размер выплаты
В этом году 83 тысячи крымчан получили пособие по временной нетрудоспособности. О том, что влияет на размер выплаты и как быстро должны начислить деньги по... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T10:37
2024-06-06T10:37
2024-06-06T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. В этом году 83 тысячи крымчан получили пособие по временной нетрудоспособности. О том, что влияет на размер выплаты и как быстро должны начислить деньги по больничным листам, рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по РК."С начала года Отделение СФР по Республике Крым выплатило более 83,6 тысячам жителей региона пособие по временной нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что с 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде и автоматически направляются работодателю, который передает информацию в отделение фонда. Выплату начислят в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента предоставления данных. На размер пособия влияет стаж и страховые взносы.При этом на выплату могут рассчитывать не только трудоустроенные граждане, но и те, кто заболел в течение 30 дней со дня прекращения работы, уточнили в пресс-службе.С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие, сообщалось ранее. При назначении такой выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуВ Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапиталаМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
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отделение социального фонда россии по республике крым, выплаты и компенсации, больничный, крым, новости крыма, общество, соцзащита
Больничные в Крыму - что влияет на размер выплаты
83 тысячи крымчан получили выплаты по больничным листам с начала года - СФР
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. В этом году 83 тысячи крымчан получили пособие по временной нетрудоспособности. О том, что влияет на размер выплаты и как быстро должны начислить деньги по больничным листам, рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда России по РК.
"С начала года Отделение СФР по Республике Крым выплатило более 83,6 тысячам жителей региона пособие по временной нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде и автоматически направляются работодателю, который передает информацию в отделение фонда. Выплату начислят в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента предоставления данных. На размер пособия влияет стаж и страховые взносы.
"Например, страховой стаж до 5 лет — размер пособия 60% среднего заработка, 5-8 лет — 80% среднего заработка, 8 и более лет — 100% среднего заработка. Если страховой стаж меньше 6 месяцев, пособие рассчитывается по МРОТ. В этом году он равен 19 242 рублям", — цитирует пресс-служба управляющего региональным отделением СФР Ивана Рябоконь.
При этом на выплату могут рассчитывать не только трудоустроенные граждане, но и те, кто заболел в течение 30 дней со дня прекращения работы, уточнили в пресс-службе.
С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие,
сообщалось ранее. При назначении такой выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.
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