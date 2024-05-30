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Единое пособие на детей в Крыму: как получить - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Единое пособие на детей в Крыму: как получить
Единое пособие на детей в Крыму: как получить - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Единое пособие на детей в Крыму: как получить
С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T12:34
2024-05-30T12:34
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России."С начала года единое пособие в Крыму установлено более 55 тысячам семей на 100,2 тысячи детей в возрасте до 17 лет, – сказано в сообщении. – Всего по итогам 2023 года было назначено единое пособие родителям 179,2 тыс. детей".В ведомстве уточнили, что при назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.На получение единого пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. Для Крыма эта сумма составляет 14 989 рублей.Единое пособие на детей назначается на 12 месяцев. По истечение этого срока можно подавать заявление на продление выплаты.Размер пособия зависит от доходов семьи. На ребенка он может составлять 50% (7 779,50 рублей), 75% (11669,25 рублей) или 100% (15 559 рублей) от регионального прожиточного минимума на детей. В 2024 году в Крыму прожиточный минимум на ребенка установлен в размере 15 559 рублей.Единый день выплаты пособия на банковские карты — третье число каждого месяца. При этом средства выплачиваются за предыдущий месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – ГосдумаПовышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуКак работает программа материнского капитала в Крыму
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пособия и выплаты, дети, социальный фонд крыма, соцзащита, крым, общество, новости крыма
Единое пособие на детей в Крыму: как получить

Как получить единое пособие на детей в Крыму

12:34 30.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДети
Дети - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России.
"С начала года единое пособие в Крыму установлено более 55 тысячам семей на 100,2 тысячи детей в возрасте до 17 лет, – сказано в сообщении. – Всего по итогам 2023 года было назначено единое пособие родителям 179,2 тыс. детей".
В ведомстве уточнили, что при назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.
На получение единого пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. Для Крыма эта сумма составляет 14 989 рублей.
"Для назначения выплаты родителям достаточно только подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения проверяются в рамках межведомственного взаимодействия. Для удобства родителей в одном заявлении можно указать сразу всех детей до 17 лет, оформив выплату на каждого ребенка", - подчеркнули в Соцфонде.
Единое пособие на детей назначается на 12 месяцев. По истечение этого срока можно подавать заявление на продление выплаты.
Размер пособия зависит от доходов семьи. На ребенка он может составлять 50% (7 779,50 рублей), 75% (11669,25 рублей) или 100% (15 559 рублей) от регионального прожиточного минимума на детей. В 2024 году в Крыму прожиточный минимум на ребенка установлен в размере 15 559 рублей.
Единый день выплаты пособия на банковские карты — третье число каждого месяца. При этом средства выплачиваются за предыдущий месяц.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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