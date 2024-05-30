https://crimea.ria.ru/20240530/edinoe-posobie-na-detey-v-krymu-kak-poluchit-1137721706.html

Единое пособие на детей в Крыму: как получить

Единое пособие на детей в Крыму: как получить - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Единое пособие на детей в Крыму: как получить

С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T12:34

2024-05-30T12:34

2024-05-30T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. С начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения Социального фонда России."С начала года единое пособие в Крыму установлено более 55 тысячам семей на 100,2 тысячи детей в возрасте до 17 лет, – сказано в сообщении. – Всего по итогам 2023 года было назначено единое пособие родителям 179,2 тыс. детей".В ведомстве уточнили, что при назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.На получение единого пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. Для Крыма эта сумма составляет 14 989 рублей.Единое пособие на детей назначается на 12 месяцев. По истечение этого срока можно подавать заявление на продление выплаты.Размер пособия зависит от доходов семьи. На ребенка он может составлять 50% (7 779,50 рублей), 75% (11669,25 рублей) или 100% (15 559 рублей) от регионального прожиточного минимума на детей. В 2024 году в Крыму прожиточный минимум на ребенка установлен в размере 15 559 рублей.Единый день выплаты пособия на банковские карты — третье число каждого месяца. При этом средства выплачиваются за предыдущий месяц.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – ГосдумаПовышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуКак работает программа материнского капитала в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, дети, социальный фонд крыма, соцзащита, крым, общество, новости крыма