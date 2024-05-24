https://crimea.ria.ru/20240524/kak-rabotaet-programma-materinskogo-kapitala-v-krymu-1137541039.html

Как работает программа материнского капитала в Крыму

Как работает программа материнского капитала в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Как работает программа материнского капитала в Крыму

В Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T17:58

2024-05-24T17:58

2024-05-24T17:58

радио "спутник в крыму"

материнский капитал

семья

людмила пупышева

соцзащита

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право формировать из этих средств накопительную пенсию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева.Она напомнила, что программа материнского семейного капитала в Крыму реализуется с 2015 года.Она подчеркнула, что каждая семья сама определяет, на что направить маткапитал.Средства можно потратить на обучение ребенка, оплату детского сада, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию для родителей, меры интеграции ребенка-инвалида в общество и его адаптацию. А также распределить их для получения ежемесячных выплат. По словам Пупышевой, это самая востребованная услуга."Эта выплата осуществляется до исполнения ребенку трех лет, независимо от того - этот ребенок дал право на маткапитал или нет", – уточнила она.Маткапитал: что изменилось в 2024 годуЭксперт отметила, что федеральный закон о господдержке семей, имеющих детей, постоянно дополняется – вносятся новые нормы. Есть изменения и с 1 января 2024 года.В частности теперь и папы могут сформировать накопительную пенсию за счет средств материнского капитала.Также с этого года увеличен срок, в течение которого можно обратиться за получением выплаты по сертификату: теперь это не три месяца, а полгода.Еще одно изменение, вступившее в силу с января 2024 года, связано непосредственно с правом получения сертификатов. Его имеют мамы детей – россиян по рождению, которые сами на момент рождения ребенка являлись гражданами РФ.Маткапитал в новых регионах РФ"Исключение сделали для наших новых территорий: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик", – добавила Пупышева.Она подчеркнула, что сведения о новых гражданах России появляются в едином государственном реестре сразу после регистрации в органах ЗАГСа, после чего электронный сертификат на маткапитал выдается в беззаявительном порядке и появляется в личном кабинете на Госуслугах.Это связано с необходимостью предоставить документы личного хранения, которые работники социального фонда не могут запросить в других учреждениях. "Например, договора купли-продажи и договора с учебными заведениями. Данную информацию мы сами нигде не возьмем", – пояснила Пупышева.Только в одном случае прийти уточнить данные все же придется: если мама поменяла фамилию после получения сертификата. Достаточно будет подать свой паспорт и свидетельство о рождении детей, чтобы информация обновилась, отметила Пупышева.Размер маткапиталаРазмер материнского капитала на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, составляет 630 тысяч рублей. Если первый ребенок был рожден до 1 января 2020 года, а второй после, мама получит 833 тысячи.За двойню (первый и второй ребенок) и тройню полагается также 833 тысячи.Пупышева подчеркнула, что у материнского сертификата нет срока годности: владельцы могут распорядиться им в любое время. Возраст матери при этом не играет никакой роли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, семья, людмила пупышева, соцзащита, крым, новости крыма, общество