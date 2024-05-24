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Как работает программа материнского капитала в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Как работает программа материнского капитала в Крыму
Как работает программа материнского капитала в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Как работает программа материнского капитала в Крыму
В Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T17:58
2024-05-24T17:58
радио "спутник в крыму"
материнский капитал
семья
людмила пупышева
соцзащита
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право формировать из этих средств накопительную пенсию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева.Она напомнила, что программа материнского семейного капитала в Крыму реализуется с 2015 года.Она подчеркнула, что каждая семья сама определяет, на что направить маткапитал.Средства можно потратить на обучение ребенка, оплату детского сада, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию для родителей, меры интеграции ребенка-инвалида в общество и его адаптацию. А также распределить их для получения ежемесячных выплат. По словам Пупышевой, это самая востребованная услуга."Эта выплата осуществляется до исполнения ребенку трех лет, независимо от того - этот ребенок дал право на маткапитал или нет", – уточнила она.Маткапитал: что изменилось в 2024 годуЭксперт отметила, что федеральный закон о господдержке семей, имеющих детей, постоянно дополняется – вносятся новые нормы. Есть изменения и с 1 января 2024 года.В частности теперь и папы могут сформировать накопительную пенсию за счет средств материнского капитала.Также с этого года увеличен срок, в течение которого можно обратиться за получением выплаты по сертификату: теперь это не три месяца, а полгода.Еще одно изменение, вступившее в силу с января 2024 года, связано непосредственно с правом получения сертификатов. Его имеют мамы детей – россиян по рождению, которые сами на момент рождения ребенка являлись гражданами РФ.Маткапитал в новых регионах РФ"Исключение сделали для наших новых территорий: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик", – добавила Пупышева.Она подчеркнула, что сведения о новых гражданах России появляются в едином государственном реестре сразу после регистрации в органах ЗАГСа, после чего электронный сертификат на маткапитал выдается в беззаявительном порядке и появляется в личном кабинете на Госуслугах.Это связано с необходимостью предоставить документы личного хранения, которые работники социального фонда не могут запросить в других учреждениях. "Например, договора купли-продажи и договора с учебными заведениями. Данную информацию мы сами нигде не возьмем", – пояснила Пупышева.Только в одном случае прийти уточнить данные все же придется: если мама поменяла фамилию после получения сертификата. Достаточно будет подать свой паспорт и свидетельство о рождении детей, чтобы информация обновилась, отметила Пупышева.Размер маткапиталаРазмер материнского капитала на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, составляет 630 тысяч рублей. Если первый ребенок был рожден до 1 января 2020 года, а второй после, мама получит 833 тысячи.За двойню (первый и второй ребенок) и тройню полагается также 833 тысячи.Пупышева подчеркнула, что у материнского сертификата нет срока годности: владельцы могут распорядиться им в любое время. Возраст матери при этом не играет никакой роли.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года Дети-сироты из новых регионов России смогут получить маткапитал
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материнский капитал, семья, людмила пупышева, соцзащита, крым, новости крыма, общество
Как работает программа материнского капитала в Крыму

В Крыму более 190 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал

17:58 24.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПапа с ребенком
Папа с ребенком - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В Крыму сертификаты на материнский капитал получили уже более 190 тысяч семей, в некоторых случаях они выдаются папам, и теперь все отцы получили право формировать из этих средств накопительную пенсию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Людмила Пупышева.
Она напомнила, что программа материнского семейного капитала в Крыму реализуется с 2015 года.
"У нас на сегодняшний день более 190 тысяч мам получили сертификаты. Есть мамы, которые уже распорядились им, и те, которые еще ждут, чтобы детки подросли и, может быть, реализовать эти средства на обучение ребенка или содержание его в детском саду", – сказала Пупышева.
Она подчеркнула, что каждая семья сама определяет, на что направить маткапитал.
Средства можно потратить на обучение ребенка, оплату детского сада, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию для родителей, меры интеграции ребенка-инвалида в общество и его адаптацию. А также распределить их для получения ежемесячных выплат. По словам Пупышевой, это самая востребованная услуга.
"Эта выплата осуществляется до исполнения ребенку трех лет, независимо от того - этот ребенок дал право на маткапитал или нет", – уточнила она.

Маткапитал: что изменилось в 2024 году

Эксперт отметила, что федеральный закон о господдержке семей, имеющих детей, постоянно дополняется – вносятся новые нормы. Есть изменения и с 1 января 2024 года.
В частности теперь и папы могут сформировать накопительную пенсию за счет средств материнского капитала.
"Владельцами сертификата могут быть одинокие отцы. Этой нормы не было до того, как Крым и Севастополь вступили в состав Российской Федерации", – добавила она.
Также с этого года увеличен срок, в течение которого можно обратиться за получением выплаты по сертификату: теперь это не три месяца, а полгода.
Еще одно изменение, вступившее в силу с января 2024 года, связано непосредственно с правом получения сертификатов. Его имеют мамы детей – россиян по рождению, которые сами на момент рождения ребенка являлись гражданами РФ.

Маткапитал в новых регионах РФ

"Исключение сделали для наших новых территорий: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик", – добавила Пупышева.
Она подчеркнула, что сведения о новых гражданах России появляются в едином государственном реестре сразу после регистрации в органах ЗАГСа, после чего электронный сертификат на маткапитал выдается в беззаявительном порядке и появляется в личном кабинете на Госуслугах.
"А что касается уже реализации этого маткапитала, то здесь, конечно, необходимо обращение владельца непосредственно либо в клиентские службы Социального фонда, либо в МФЦ", – сказала она.
Это связано с необходимостью предоставить документы личного хранения, которые работники социального фонда не могут запросить в других учреждениях. "Например, договора купли-продажи и договора с учебными заведениями. Данную информацию мы сами нигде не возьмем", – пояснила Пупышева.
Только в одном случае прийти уточнить данные все же придется: если мама поменяла фамилию после получения сертификата. Достаточно будет подать свой паспорт и свидетельство о рождении детей, чтобы информация обновилась, отметила Пупышева.

Размер маткапитала

Размер материнского капитала на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, составляет 630 тысяч рублей. Если первый ребенок был рожден до 1 января 2020 года, а второй после, мама получит 833 тысячи.
"Если мама получила маткапитал на первого ребенка и в последующем родила второго ребенка, то второй сертификат не выдается, а увеличивается сумма маткапитала на 202 тысячи рублей – 833 тысячи рублей", – уточнила Пупышева.
За двойню (первый и второй ребенок) и тройню полагается также 833 тысячи.
Пупышева подчеркнула, что у материнского сертификата нет срока годности: владельцы могут распорядиться им в любое время. Возраст матери при этом не играет никакой роли.
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