https://crimea.ria.ru/20250418/gde-v-krymu-otdykhayut-na-mayskie-prazdniki-sami-krymchane-1145802465.html
Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
Жители полуострова на майские праздники предпочитают выезжать в горы. Об этом рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T20:35
2025-04-18T20:35
2025-04-18T20:35
наталия стамбульникова
людмила бабий
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Жители полуострова на майские праздники предпочитают выезжать в горы. Об этом рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.Это отдых "на земле", объясняет эксперт. С шашлыками и меньшим количеством людей. Часто выезжают с палатками к озерам.А вот приезжие стараются максимально охватить весь регион за праздники. По словам эксперта, эти люди не сидят 10 дней в одном месте, а каждые 2-3 дня переезжают в другой регион Крыма."Прежде всего в майские востребовано то, что находится максимально на земле, вдали от суеты. Эко-усадьбы, например. Родители вывозят детей на семейный отдых на природу. Такие объекты, при хорошей репутации, правильной клиентоориентированности, с хорошим сервисом - на майские праздники будут на 100% загружены", – рассказывает председатель ассоциации малых отелей.Эксперт в области туризма Людмила Бабий также отметила, что майские праздники – время семейного и компанейского отдыха, а не одиночного.При выборе места размещения туристы обращают внимание на наличие мангальной зоны и бассейна. Какая бы теплая погода в мае ни стояла, это все еще не время для купального сезона.В выборе направления гости полуострова не изменяют традициям. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что около 50% туристов приезжают на Южный берег. Однако растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье, в Черноморском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведенияхКрым примет на отдых 300 детей из Белгородской областиКак россияне будут отдыхать на майские праздники
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наталия стамбульникова, людмила бабий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, детский отдых
Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане
Крымчане на майские праздники чаще всего едут в горы, а гости стараются объехать весь Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Жители полуострова на майские праздники предпочитают выезжать в горы. Об этом рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.
Это отдых "на земле", объясняет эксперт. С шашлыками и меньшим количеством людей. Часто выезжают с палатками к озерам.
"То есть поближе к природе, это что касается нашего внутреннего туриста", – подчеркивает Стамбульникова.
А вот приезжие стараются максимально охватить весь регион за праздники. По словам эксперта, эти люди не сидят 10 дней в одном месте, а каждые 2-3 дня переезжают в другой регион Крыма.
"Прежде всего в майские востребовано то, что находится максимально на земле, вдали от суеты. Эко-усадьбы, например. Родители вывозят детей на семейный отдых на природу. Такие объекты, при хорошей репутации, правильной клиентоориентированности, с хорошим сервисом - на майские праздники будут на 100% загружены", – рассказывает председатель ассоциации малых отелей.
Эксперт в области туризма Людмила Бабий также отметила, что майские праздники – время семейного и компанейского отдыха, а не одиночного.
"В основном это компании, то есть едут несколько семей, едут просто хорошо провести время, побывать, посмотреть, активно попутешествовать по Крыму. Переключить картинку своего региона на наш", – рассказывает эксперт.
При выборе места размещения туристы обращают внимание на наличие мангальной зоны и бассейна. Какая бы теплая погода в мае ни стояла, это все еще не время для купального сезона.
"Можно будет загорать, но купаться вряд ли, вода не успеет прогреться. Конечно, важна также детская анимация, чтобы родители могли тоже немножко отдохнуть, пока ребенок занят полезной деятельностью. И вечерняя анимация для взрослых", – делится Бабий.
В выборе направления гости полуострова не изменяют традициям. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что около 50% туристов приезжают на Южный берег. Однако растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье, в Черноморском районе.
"В части приема гостей активно развивается инфраструктура. Появляются новые объекты, локации. И, безусловно, привлекает крымская кухня", – объясняет популярность региона Ганзий.
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