https://crimea.ria.ru/20250418/gde-v-krymu-otdykhayut-na-mayskie-prazdniki-sami-krymchane-1145802465.html

Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане

Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Где в Крыму отдыхают на майские праздники сами крымчане

Жители полуострова на майские праздники предпочитают выезжать в горы. Об этом рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T20:35

2025-04-18T20:35

2025-04-18T20:35

наталия стамбульникова

людмила бабий

туризм

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отдых

детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Жители полуострова на майские праздники предпочитают выезжать в горы. Об этом рассказала председатель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.Это отдых "на земле", объясняет эксперт. С шашлыками и меньшим количеством людей. Часто выезжают с палатками к озерам.А вот приезжие стараются максимально охватить весь регион за праздники. По словам эксперта, эти люди не сидят 10 дней в одном месте, а каждые 2-3 дня переезжают в другой регион Крыма."Прежде всего в майские востребовано то, что находится максимально на земле, вдали от суеты. Эко-усадьбы, например. Родители вывозят детей на семейный отдых на природу. Такие объекты, при хорошей репутации, правильной клиентоориентированности, с хорошим сервисом - на майские праздники будут на 100% загружены", – рассказывает председатель ассоциации малых отелей.Эксперт в области туризма Людмила Бабий также отметила, что майские праздники – время семейного и компанейского отдыха, а не одиночного.При выборе места размещения туристы обращают внимание на наличие мангальной зоны и бассейна. Какая бы теплая погода в мае ни стояла, это все еще не время для купального сезона.В выборе направления гости полуострова не изменяют традициям. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что около 50% туристов приезжают на Южный берег. Однако растет спрос и на отдых на западном и восточном побережье, в Черноморском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский отдых в Крыму – эксперты рассказали о нововведенияхКрым примет на отдых 300 детей из Белгородской областиКак россияне будут отдыхать на майские праздники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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