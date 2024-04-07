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Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года

Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года

За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T21:14

2024-04-07T21:14

2024-04-07T21:14

михаил развожаев

нацпроекты в крыму

демография

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что знает о желаниях севастопольцев, чтобы программа регионального маткапитала была бы расширена."Но пока мы отталкиваемся от возможностей бюджета. Будем зарабатывать больше – сможем вернуться к этому вопросу", – добавил губернатор.Подводя итоги реализации нацпроекта "Демография" за последние пять лет, Развожаев отметил, что его первоочередной задачей является поддержка семей с детьми в соответствии с поручением президента РФ с целью добиться устойчивого роста рождаемости. Еще одна цель – поддержка старшего поколения. Кроме того, по словам Развожаева, именно благодаря нацпроекту в Севастополе провели реконструкцию СОК 200-летия Севастополя и стадиона "Горняк", открыли Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 25 уличных площадок, а также закупили новое оборудование спортивных школ.В начале апреля Минтруд РФ сообщил, что сертификаты на материнский капитал планируют выдавать детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноСевастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населенияСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин

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михаил развожаев, демография, дети, семья, севастополь, новости, новости крыма