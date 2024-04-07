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Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года
Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года
За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T21:14
2024-04-07T21:14
2024-04-07T21:14
михаил развожаев
нацпроекты в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что знает о желаниях севастопольцев, чтобы программа регионального маткапитала была бы расширена."Но пока мы отталкиваемся от возможностей бюджета. Будем зарабатывать больше – сможем вернуться к этому вопросу", – добавил губернатор.Подводя итоги реализации нацпроекта "Демография" за последние пять лет, Развожаев отметил, что его первоочередной задачей является поддержка семей с детьми в соответствии с поручением президента РФ с целью добиться устойчивого роста рождаемости. Еще одна цель – поддержка старшего поколения. Кроме того, по словам Развожаева, именно благодаря нацпроекту в Севастополе провели реконструкцию СОК 200-летия Севастополя и стадиона "Горняк", открыли Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 25 уличных площадок, а также закупили новое оборудование спортивных школ.В начале апреля Минтруд РФ сообщил, что сертификаты на материнский капитал планируют выдавать детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноСевастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населенияСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин
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михаил развожаев, демография, дети, семья, севастополь, новости, новости крыма
Более 26 тысяч семей в Севастополе получили маткапитал с 2019 года
Региональный маткапитал в Севастополе за пять лет получили свыше 26 тысяч семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. За последние пять лет региональный материнский капитал в Севастополе в рамках нацпроекта "Демография" получили более 26 тысяч семей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе благодаря нацпроекту "Демография" с 2019 по 2023 год более 26 тысяч семей получили финансовую поддержку – региональный маткапитал – при рождении детей", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что знает о желаниях севастопольцев, чтобы программа регионального маткапитала была бы расширена.
"Но пока мы отталкиваемся от возможностей бюджета. Будем зарабатывать больше – сможем вернуться к этому вопросу", – добавил губернатор.
Подводя итоги реализации нацпроекта "Демография" за последние пять лет, Развожаев отметил, что его первоочередной задачей является поддержка семей с детьми в соответствии с поручением президента РФ с целью добиться устойчивого роста рождаемости. Еще одна цель – поддержка старшего поколения.
"Для людей в возрасте старше 50 лет Севастопольский центр социального обслуживания регулярно проводит курсы компьютерной грамотности – их прошли уже более 350 человек. Также проходят различные бесплатные мероприятия: скандинавская ходьба, литературная гостиная и многое другое", – поделился глава региона.
Кроме того, по словам Развожаева, именно благодаря нацпроекту в Севастополе провели реконструкцию СОК 200-летия Севастополя и стадиона "Горняк", открыли Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа и 25 уличных площадок, а также закупили новое оборудование спортивных школ.
В начале апреля Минтруд РФ сообщил
, что сертификаты на материнский капитал планируют выдавать детям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые потеряли родителей до воссоединения регионов с Россией.
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