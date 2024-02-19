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Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения
Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели. Об этом в понедельник заявил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T14:26
2024-02-19T14:34
михаил развожаев
владимир путин (политик)
новости
севастополь
общество
экономика крыма
демография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели. Об этом в понедельник заявил губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Не запугаешь", - заметил Владимир Путин.Развожаев также отметил рост городской экономики за счет легализации туристической отрасли во время пандемии, работы с инвентаризацией имущества и вывода работы бизнеса из тени."По бюджету мы выходим на 86,3 млрд рублей - это преимущественно безвозмездные федеральные поступления, помощь от правительства Москвы. Но при этом и собственные доходы в этом году 27,8 млрд рублей. Если сравнить с 2020-м годом, то прирост 67,5%", - привел цифры губернатор.Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года, заявлял ранее Развожаев. Кроме того, в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица - 2,6%, что значительно ниже среднероссийских показателей. Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублейКрым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России
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михаил развожаев, владимир путин (политик), новости, севастополь, общество, экономика крыма, демография
Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения

Развожаев: число жителей Севастополя растет

14:26 19.02.2024 (обновлено: 14:34 19.02.2024)
 
© kremlin.ruВстреча президента России Владимира Путина с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым
Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым
© kremlin.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели. Об этом в понедельник заявил губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Динамика прироста населения - сейчас 561 тысяча человек у нас зарегистрировано в городе, это число постоянно растет. События, которые у нас происходят, в прессе преподносят как страшные и опасные. Тем не менее, люди не покидают город, никто не уезжает", - сказал Развожаев.

"Не запугаешь", - заметил Владимир Путин.
Развожаев также отметил рост городской экономики за счет легализации туристической отрасли во время пандемии, работы с инвентаризацией имущества и вывода работы бизнеса из тени.
"По бюджету мы выходим на 86,3 млрд рублей - это преимущественно безвозмездные федеральные поступления, помощь от правительства Москвы. Но при этом и собственные доходы в этом году 27,8 млрд рублей. Если сравнить с 2020-м годом, то прирост 67,5%", - привел цифры губернатор.
Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года, заявлял ранее Развожаев. Кроме того, в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица - 2,6%, что значительно ниже среднероссийских показателей.
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Михаил РазвожаевВладимир Путин (политик)НовостиСевастопольОбществоЭкономика КрымаДемография
 
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