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Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения

Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Севастопольцы не уезжают - Развожаев доложил Путину о приросте населения

Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели. Об этом в понедельник заявил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T14:26

2024-02-19T14:26

2024-02-19T14:34

михаил развожаев

владимир путин (политик)

новости

севастополь

общество

экономика крыма

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Севастопольцы не покидают город, несмотря на угрозы, город развивается и улучшает экономические показатели. Об этом в понедельник заявил губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Не запугаешь", - заметил Владимир Путин.Развожаев также отметил рост городской экономики за счет легализации туристической отрасли во время пандемии, работы с инвентаризацией имущества и вывода работы бизнеса из тени."По бюджету мы выходим на 86,3 млрд рублей - это преимущественно безвозмездные федеральные поступления, помощь от правительства Москвы. Но при этом и собственные доходы в этом году 27,8 млрд рублей. Если сравнить с 2020-м годом, то прирост 67,5%", - привел цифры губернатор.Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года, заявлял ранее Развожаев. Кроме того, в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица - 2,6%, что значительно ниже среднероссийских показателей. Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублейКрым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России

севастополь

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михаил развожаев, владимир путин (политик), новости, севастополь, общество, экономика крыма, демография