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В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры
В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры
В Керчи в этом году получили жилье 23 ребенка-сироты. В канун Нового года ключи от квартиры вручили одной из жительниц города. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T20:59
2024-12-13T20:59
2024-12-13T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в этом году получили жилье 23 ребенка-сироты. В канун Нового года ключи от квартиры вручили одной из жительниц города. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин."В преддверии Нового года еще одной керчанке из числа детей-сирот вручили ключи от квартиры в доме №7 по улице Индустриальное шоссе", - написал он в своем Telegram-канале.По данным мэра, в очереди на жилье керчанка стояла с 2021 года.Он добавил, что работа по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей, ведется ежегодно."В этом году обладателями собственных квадратных метров стали уже 23 человека из числа лиц этой категории", - отметил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеВ Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сиротВ Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, олег каторгин, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма
В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры
23 человека из числа детей-сирот получили квартиры в Керчи в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в этом году получили жилье 23 ребенка-сироты. В канун Нового года ключи от квартиры вручили одной из жительниц города. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"В преддверии Нового года еще одной керчанке из числа детей-сирот вручили ключи от квартиры в доме №7 по улице Индустриальное шоссе", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным мэра, в очереди на жилье керчанка стояла с 2021 года.
"Однокомнатная квартира была предоставлена ей из свободного муниципального жилого фонда. В ней есть все необходимое для проживания: установлена ванна, бойлер, газовая плита и мойка, выполнен косметический ремонт. Рабочие торопились завершить все ремонтные мероприятия для того, чтобы керчанка вместе с семьей отпраздновала новый год в собственной квартире", - уточнил Каторгин.
Он добавил, что работа по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей, ведется ежегодно.
"В этом году обладателями собственных квадратных метров стали уже 23 человека из числа лиц этой категории", - отметил мэр.
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