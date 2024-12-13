https://crimea.ria.ru/20241213/v-kerchi-bolee-20-detey-sirot-poluchili-kvartiry-1142601896.html

В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры

В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Керчи более 20 детей-сирот получили квартиры

В Керчи в этом году получили жилье 23 ребенка-сироты. В канун Нового года ключи от квартиры вручили одной из жительниц города. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T20:59

2024-12-13T20:59

2024-12-13T20:59

крым

керчь

олег каторгин

жилье

жилье в крыму

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142601463_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4452857c43301ba0d855d115a095e256.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В Керчи в этом году получили жилье 23 ребенка-сироты. В канун Нового года ключи от квартиры вручили одной из жительниц города. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин."В преддверии Нового года еще одной керчанке из числа детей-сирот вручили ключи от квартиры в доме №7 по улице Индустриальное шоссе", - написал он в своем Telegram-канале.По данным мэра, в очереди на жилье керчанка стояла с 2021 года.Он добавил, что работа по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей, ведется ежегодно."В этом году обладателями собственных квадратных метров стали уже 23 человека из числа лиц этой категории", - отметил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прокуратура отстояла права сироты на жильеВ Крыму за полгода жильем обеспечили более 200 детей-сиротВ Севастополе СК расследует нарушения при строительстве общежития

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, олег каторгин, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма