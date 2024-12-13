https://crimea.ria.ru/20241213/dron-vsu-atakoval-marshrutku-s-passazhirami-v-goloy-pristani-1142604636.html

Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани

Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани

Украинские боевики атаковали маршрутку в Голой Пристани Херсонской области. В результате удара один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T18:29

2024-12-13T18:29

2024-12-13T18:36

херсонская область

голая пристань

происшествия

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

fpv-дроны

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142604524_0:650:964:1192_1920x0_80_0_0_655f15cb344dbe01b691b799e4d06a27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали маршрутку в Голой Пристани Херсонской области. В результате удара один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших, добавил губернатор.6 декабря ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. В результате погибли три мирных жителя, еще трое получили тяжелые ранения.В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался из-за задержки медиков в результате обстрела.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине

херсонская область

голая пристань

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, голая пристань, происшествия, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), fpv-дроны, новые регионы россии, новости