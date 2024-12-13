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Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани
Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани
Украинские боевики атаковали маршрутку в Голой Пристани Херсонской области. В результате удара один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T18:29
2024-12-13T18:29
2024-12-13T18:36
херсонская область
голая пристань
происшествия
владимир сальдо
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали маршрутку в Голой Пристани Херсонской области. В результате удара один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших, добавил губернатор.6 декабря ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. В результате погибли три мирных жителя, еще трое получили тяжелые ранения.В конце ноября боевики ВСУ атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медики следовали на вызов к раненному при обстреле украинскими боевиками местному жителю. Врачи не пострадали, но мирный житель скончался из-за задержки медиков в результате обстрела.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли больницу и газопровод в Новой КаховкеЧисло погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возрослоВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
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херсонская область, голая пристань, происшествия, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), fpv-дроны, новые регионы россии, новости
Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани
В Голой Пристани при атаке дронов ВСУ на маршрутку один человек погиб и двое ранены
18:29 13.12.2024 (обновлено: 18:36 13.12.2024)