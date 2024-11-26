https://crimea.ria.ru/20241126/chislo-pogibshikh-i-ranennykh-pri-obstrele-avtobusa-v-novoy-kakhovke-vozroslo-1142143943.html

Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло

Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло

Число погибших мирных жителей в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех, а пострадавших – до 13 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T15:47

2024-11-26T15:47

2024-11-26T15:50

новая каховка

владимир сальдо

херсонская область

артыш сат

больница

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших мирных жителей в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех, а пострадавших – до 13 человек. Об этом сообщают губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и минздрав региона.Ранее пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что в результате минометного обстрела вооруженными формированиями Украины пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области погибли три человека и семеро получили ранения.В свою очередь министр здравоохранения области Артыш Сат сообщил, что число пострадавших возросло до 13 человек.По его словам, на данный момент в Каховской центральной районной больнице находятся семь пациентов. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241126/vsu-sovershili-pokushenie-na-glavu-novokakhovskogo-okruga-1142143732.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, владимир сальдо, херсонская область, артыш сат, больница, происшествия, обстрелы всу