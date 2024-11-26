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Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло
Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло
Число погибших мирных жителей в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех, а пострадавших – до 13 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T15:47
2024-11-26T15:50
новая каховка
владимир сальдо
херсонская область
артыш сат
больница
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших мирных жителей в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех, а пострадавших – до 13 человек. Об этом сообщают губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и минздрав региона.Ранее пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что в результате минометного обстрела вооруженными формированиями Украины пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области погибли три человека и семеро получили ранения.В свою очередь министр здравоохранения области Артыш Сат сообщил, что число пострадавших возросло до 13 человек.По его словам, на данный момент в Каховской центральной районной больнице находятся семь пациентов. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новая каховка
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новая каховка, владимир сальдо, херсонская область, артыш сат, больница, происшествия, обстрелы всу
Число погибших и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке возросло

Число погибших мирных жителей при обстреле автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех

15:47 26.11.2024 (обновлено: 15:50 26.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Число погибших мирных жителей в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке увеличилось до четырех, а пострадавших – до 13 человек. Об этом сообщают губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и минздрав региона.
Ранее пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что в результате минометного обстрела вооруженными формированиями Украины пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области погибли три человека и семеро получили ранения.

"В результате вражеского обстрела Новой Каховки из 120-мм минометов пострадал пассажирский автобус, в котором находились мирные жители. К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В свою очередь министр здравоохранения области Артыш Сат сообщил, что число пострадавших возросло до 13 человек.
По его словам, на данный момент в Каховской центральной районной больнице находятся семь пациентов. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

"Пациентов доставляют из Новокаховской центральной городской больницы. После стабилизации состояния и при необходимости мы будем направлять пострадавших на специализированное лечение в медицинские учреждения соседних регионов", – сказал министр.

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