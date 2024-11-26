https://crimea.ria.ru/20241126/boeviki-obstrelyali-avtobus-s-lyudmi-v-novoy-kakhovke--troe-pogibli-1142142859.html

Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли

Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли

Три мирных жителя погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T15:06

2024-11-26T15:06

2024-11-26T15:19

херсонская область

новая каховка

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

владимир василенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.Сутками ранее боевики атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. По данным председателя правительства региона Андрея Алексеенко, медики ехали на вызов к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из скорой буквально за секунды до удара. Позже Алексеенко уточнил, что пациент скончался.23 ноября враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Ранее боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине, в результате чего пострадал мирный житель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянинаМужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село в Херсонской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, владимир василенко