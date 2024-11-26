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Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли
Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли
Три мирных жителя погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T15:06
2024-11-26T15:19
херсонская область
новая каховка
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
владимир василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.Сутками ранее боевики атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. По данным председателя правительства региона Андрея Алексеенко, медики ехали на вызов к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из скорой буквально за секунды до удара. Позже Алексеенко уточнил, что пациент скончался.23 ноября враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Ранее боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине, в результате чего пострадал мирный житель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил взрывчатку для терактов: в Херсонской области осудили россиянинаМужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село в Херсонской областиАтака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
херсонская область
новая каховка
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херсонская область, новая каховка, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, владимир василенко
Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли

В Новой Каховке три человека погибли при обстреле боевиками ВСУ пассажирского автобуса

15:06 26.11.2024 (обновлено: 15:19 26.11.2024)
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиВ Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
В Новой Каховке восстановили подачу света, газа и воды в разрушенные в результате удара ВСУ дома
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и еще семеро получили ранения в результате обстрела пассажирского автобуса в Новой Каховке Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Боевики вели обстрел Новой Каховки из 120-мм миномета, попали по автобусу. На данный момент известно о трех погибших и семерых пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Сутками ранее боевики атаковали машину скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. По данным председателя правительства региона Андрея Алексеенко, медики ехали на вызов к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из скорой буквально за секунды до удара. Позже Алексеенко уточнил, что пациент скончался.
23 ноября враг нанес террористический удар по Новой Каховке. В результате повреждения получил газопровод низкого давления, из-за чего местные жители остались без газоснабжения. Ранее боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине, в результате чего пострадал мирный житель.
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Херсонская областьНовая КаховкаОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВладимир Василенко
 
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Заголовок открываемого материала
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15:16Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке
15:06Боевики обстреляли автобус с людьми в Новой Каховке – трое погибли
14:56Это прекрасная страна: итальянцы в Крыму признались в любви к России
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