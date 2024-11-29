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Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае
Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае
В Красноармейском районе Краснодарского края уничтожен беспилотник, найденный в огороде частного дома после атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T17:14
2024-11-29T17:14
2024-11-29T17:14
происшествия
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кубань
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Красноармейском районе Краснодарского края уничтожен беспилотник, найденный в огороде частного дома после атаки ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани.В оперштабе уточнили, что жители, ожидавшие у родственников или друзей окончания работ, также могут возвращаться в свои дома.В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем были сбиты восемь БПЛА.Позже появилось сообщение, что в Красноармейском районе края после атаки украинских дронов в огороде частного дома найден неразорвавшийся беспилотник. Территорию оцепили.Днем объявили временную эвакуацию жителей хутора Трудобеликовский, проживающих на улице Набережная (от пер. Широкий до ул. Речная), а также улиц Таманская (от ул. Речная до пер. Широкий).Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Ростовскую область: повреждены шесть домов и клубНад Крымом уничтожили три беспилотникаАтака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, новости, кубань, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Неразорвавшийся БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае
Найденный в огороде неразорвавшийся БПЛА в Краснодарском крае ликвидирован