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Над Крымом сбит беспилотник
Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Над Крымом сбит беспилотник
Средства противовоздушной обороны за ночь сбили и перехватили над Крымом и еще пятью российскими регионами 47 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T07:26
2024-11-29T07:26
2024-11-29T07:40
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безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили и перехватили над Крымом и еще пятью российскими регионами 47 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Украинские боевики целили по южным и приграничным регионам страны. Утром в пятницу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Жертв и пострадавших нет.Накануне силы ПВО сбили над Крымом три БПЛА, а над Краснодарским краем отражена массированная атака дронов. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновНеразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниНад Крымом уничтожили три беспилотника
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крым, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, ростовская область, воронежская область
Над Крымом сбит беспилотник
Над Крымом и пятью регионами России за ночь уничтожены 47 беспилотников
07:26 29.11.2024 (обновлено: 07:40 29.11.2024)