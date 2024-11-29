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Над Крымом сбит беспилотник

Над Крымом сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Над Крымом сбит беспилотник

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили и перехватили над Крымом и еще пятью российскими регионами 47 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T07:26

2024-11-29T07:26

2024-11-29T07:40

крым

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пво

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

ростовская область

воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили и перехватили над Крымом и еще пятью российскими регионами 47 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Украинские боевики целили по южным и приграничным регионам страны. Утром в пятницу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при массированной атаке беспилотников повреждены жилые дома и загорелся промышленный объект. Жертв и пострадавших нет.Накануне силы ПВО сбили над Крымом три БПЛА, а над Краснодарским краем отражена массированная атака дронов. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновНеразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниНад Крымом уничтожили три беспилотника

крым

ростовская область

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, ростовская область, воронежская область