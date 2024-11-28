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Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
Город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае атакован украинскими беспилотниками, обстановка сложная, но существенных разрушений нет. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T10:01
2024-11-28T10:02
краснодарский край
новости
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
славянск-на-кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае атакован украинскими беспилотниками, обстановка сложная, но существенных разрушений нет. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена, добавил Синяговский.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в четверг сообщил, что два района подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложьВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииТерриторию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), славянск-на-кубани
Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе

Атака на Славянск-на-Кубани - что происходит после массированного налета беспилотников

10:01 28.11.2024 (обновлено: 10:02 28.11.2024)
 
© Официальный телеграм-канал главы МО Славянский районСлавянский район. Краснодарский край
Славянский район. Краснодарский край
© Официальный телеграм-канал главы МО Славянский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае атакован украинскими беспилотниками, обстановка сложная, но существенных разрушений нет. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
"При отражении террористических атак по объектам Славянского района были сбиты беспилотные летательные аппараты. Обстановка сложная. Значительных разрушений не территории района нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена, добавил Синяговский.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в четверг сообщил, что два района подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили.
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Краснодарский крайНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Славянск-на-Кубани
 
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