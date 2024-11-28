https://crimea.ria.ru/20241128/ataka-na-slavyansk-na-kubani---vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-gorode-1142200355.html

Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе

Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе

Город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае атакован украинскими беспилотниками, обстановка сложная, но существенных разрушений нет. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T10:01

2024-11-28T10:01

2024-11-28T10:02

краснодарский край

новости

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

славянск-на-кубани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае атакован украинскими беспилотниками, обстановка сложная, но существенных разрушений нет. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена, добавил Синяговский.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром в четверг сообщил, что два района подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложьВСУ выпустили более 200 беспилотников по регионам РоссииТерриторию Запорожской АЭС атаковали шесть украинских беспилотников

краснодарский край

славянск-на-кубани

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), славянск-на-кубани