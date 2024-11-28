https://crimea.ria.ru/20241128/chinovnik-iz-sevastopolya-prodaval-svedeniya-o-zemle-dlya-lgotnikov-1142203488.html

Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников

Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников

Специалист департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя оштрафован судом за продажу схем расположения свободных земельных участков,... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T11:36

2024-11-28T11:36

2024-11-28T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Специалист департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя оштрафован судом за продажу схем расположения свободных земельных участков, предназначенных для льготников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, специалист имел доступ к логинам и паролям от учетных записей должностных лиц департамента в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Севастополя.Выявили и пресекли его преступную деятельность сотрудники ФСБ. Расследование проведено органами следственного комитета. С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил злоумышленнику штраф в размере 200 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет. Денежные средства в размере более миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, конфискованы. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублейВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииВ Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, земля, прокуратура города севастополя, происшествия, правосудие, приговор, штрафы, новости крыма, крым