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Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
Специалист департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя оштрафован судом за продажу схем расположения свободных земельных участков,... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T11:36
2024-11-28T11:36
2024-11-28T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Специалист департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя оштрафован судом за продажу схем расположения свободных земельных участков, предназначенных для льготников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, специалист имел доступ к логинам и паролям от учетных записей должностных лиц департамента в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Севастополя.Выявили и пресекли его преступную деятельность сотрудники ФСБ. Расследование проведено органами следственного комитета. С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил злоумышленнику штраф в размере 200 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет. Денежные средства в размере более миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, конфискованы. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублейВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииВ Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки
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севастополь, земля, прокуратура города севастополя, происшествия, правосудие, приговор, штрафы, новости крыма, крым
Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
В Севастополе чиновник осужден за продажу сведений о земельных участках для льготников
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Специалист департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя оштрафован судом за продажу схем расположения свободных земельных участков, предназначенных для льготников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, специалист имел доступ к логинам и паролям от учетных записей должностных лиц департамента в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Севастополя.
"Пользуясь ими, в период с января 2021 года по апрель 2024 года, он составил 32 схемы расположения свободных земельных участков в разных районах Севастополя, предназначенных для предоставления гражданам льготных категорий "ветераны боевых действий" и "дети войны". Схемы он передавал третьим лицам за денежное вознаграждение для дальнейшей переуступки права аренды данных участков", - сообщили в пресс-службе.
Выявили и пресекли его преступную деятельность сотрудники ФСБ. Расследование проведено органами следственного комитета.
С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил злоумышленнику штраф в размере 200 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет.
Денежные средства в размере более миллиона рублей, полученные в результате преступной деятельности, конфискованы. Приговор в законную силу не вступил.
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