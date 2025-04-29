https://crimea.ria.ru/20250429/nam-protivostoyat-potomki-storonnikov-tretego-reykha--lukashenko-1146081312.html

Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко

Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом он сказал на международном... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T17:13

2025-04-29T17:13

2025-04-29T17:19

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

мнения

россия

белоруссия

память

общество

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом он сказал на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде.Он добавил, что российский лидер очень точно определил Волгоград как место проведения международного форума."Сталинград – это очень точное место. Это точное попадание для того, чтобы обсудить те проблемы, которые перед нами стоят, которые нам навязывают эти самые потомки (проигравших сторонников Третьего Рейха – ред.)", – заявил президент Белоруссии.Лукашенко заявил, что во времена Великой Отечественной войны особой жестокостью в расправах над мирными жителями отличались литовские, латвийские, украинские нацисты.Он также добавил, что нынешнее молодое поколение этих стран ставит памятники фашистским палачам. Лукашенко подчеркнул, что все это происходит с молчаливого согласия остального Запада."Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня и собрались", – добавил Лукашенко.Также на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человекКиев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - КремльСВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения, россия, белоруссия, память, общество, великая отечественная война