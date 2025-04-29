https://crimea.ria.ru/20250429/nam-protivostoyat-potomki-storonnikov-tretego-reykha--lukashenko-1146081312.html
Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко
Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом он сказал на международном... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T17:13
2025-04-29T17:13
2025-04-29T17:19
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
мнения
россия
белоруссия
память
общество
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом он сказал на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде.Он добавил, что российский лидер очень точно определил Волгоград как место проведения международного форума."Сталинград – это очень точное место. Это точное попадание для того, чтобы обсудить те проблемы, которые перед нами стоят, которые нам навязывают эти самые потомки (проигравших сторонников Третьего Рейха – ред.)", – заявил президент Белоруссии.Лукашенко заявил, что во времена Великой Отечественной войны особой жестокостью в расправах над мирными жителями отличались литовские, латвийские, украинские нацисты.Он также добавил, что нынешнее молодое поколение этих стран ставит памятники фашистским палачам. Лукашенко подчеркнул, что все это происходит с молчаливого согласия остального Запада."Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня и собрались", – добавил Лукашенко.Также на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды о Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человекКиев не отреагировал на объявленное перемирие в дни Победы - КремльСВО должна завершиться уничтожением киевского режима – Медведев
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, мнения, россия, белоруссия, память, общество, великая отечественная война
Нам противостоят потомки сторонников Третьего Рейха – Лукашенко
Лукашенко назвал западных противников потомками сторонников Третьего Рейха
17:13 29.04.2025 (обновлено: 17:19 29.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом он сказал на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде.
"Мы – потомки героев-победителей. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха", – заявил Лукашенко.
Он добавил, что российский лидер очень точно определил Волгоград как место проведения международного форума.
"Сталинград – это очень точное место. Это точное попадание для того, чтобы обсудить те проблемы, которые перед нами стоят, которые нам навязывают эти самые потомки (проигравших сторонников Третьего Рейха – ред.)", – заявил президент Белоруссии.
Лукашенко заявил, что во времена Великой Отечественной войны особой жестокостью в расправах над мирными жителями отличались литовские, латвийские, украинские нацисты.
"Ранее эти документы были засекречены. Не принято было в советское время говорить, что особую жестокость демонстрировали литовские, латвийские, украинские нацисты. А сегодня в прибалтийских странах и на Украине молодежь размахивает знаменами дивизий СС", – заявил белорусский лидер.
Он также добавил, что нынешнее молодое поколение этих стран ставит памятники фашистским палачам. Лукашенко подчеркнул, что все это происходит с молчаливого согласия остального Запада.
"Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня и собрались", – добавил Лукашенко.
Также на международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Волгограде президент РФ Владимир Путин предложил создать при Парламентском Собрании Союза России и Белоруссии комиссию по защите исторической правды
о Великой Отечественной войне.
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