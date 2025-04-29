https://crimea.ria.ru/20250429/vozdushnaya-trevoga-i-perekrytyy-reyd---chto-proiskhodit-v-sevastopole--1146068318.html
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе
В Севастополе второй раз за день остановлена работа морского транспорта, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T13:26
2025-04-29T13:26
2025-04-29T13:26
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановлена работа морского транспорта, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Официально о причинах временного закрытия рейда не сообщается, однако в это же время в городе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие. Памятку с алгоритмом действий на случай воздушной тревоги разослало региональное управление МЧС России.Первый раз воздушную тревогу в городе объявили во вторник в 11.57. Также был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало около получаса, после чего тревогу отменили и движение было восстановлено в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0258e3e24c43c5c6ce1f1bf93fcf809f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе