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Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе
В Севастополе второй раз за день остановлена работа морского транспорта, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T13:26
2025-04-29T13:26
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановлена работа морского транспорта, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Официально о причинах временного закрытия рейда не сообщается, однако в это же время в городе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие. Памятку с алгоритмом действий на случай воздушной тревоги разослало региональное управление МЧС России.Первый раз воздушную тревогу в городе объявили во вторник в 11.57. Также был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало около получаса, после чего тревогу отменили и движение было восстановлено в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе
Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе

Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе

13:26 29.04.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановлена работа морского транспорта, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Официально о причинах временного закрытия рейда не сообщается, однако в это же время в городе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие.
Памятку с алгоритмом действий на случай воздушной тревоги разослало региональное управление МЧС России.
"В городе прозвучал сигнал тревоги. Действуй уверенно и без паники. Позаботься о безопасности! Следуй рекомендациям в памятке от МЧС России по городу Севастополю, внимательно ознакомься с ней", - говорится в сообщении МЧС.
Первый раз воздушную тревогу в городе объявили во вторник в 11.57. Также был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало около получаса, после чего тревогу отменили и движение было восстановлено в штатном режиме.
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