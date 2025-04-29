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Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе

Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Воздушная тревога и перекрытый рейд - что происходит в Севастополе

В Севастополе второй раз за день остановлена работа морского транспорта, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T13:26

2025-04-29T13:26

2025-04-29T13:26

севастополь

воздушная тревога в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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департамент транспорта севастополя

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановлена работа морского транспорта, в городе звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Официально о причинах временного закрытия рейда не сообщается, однако в это же время в городе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и соблюдать спокойствие. Памятку с алгоритмом действий на случай воздушной тревоги разослало региональное управление МЧС России.Первый раз воздушную тревогу в городе объявили во вторник в 11.57. Также был закрыт Крымский мост. Ограничение действовало около получаса, после чего тревогу отменили и движение было восстановлено в штатном режиме. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе