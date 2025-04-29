https://crimea.ria.ru/20250429/v-krymu-v-gody-vov-natsisty-ubili-i-ugnali-v-rabstvo-220-tysyach-chelovek-1146077873.html

В Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человек

В Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человек - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Крыму в годы ВОВ нацисты убили и угнали в рабство 220 тысяч человек

Немецко-фашистские захватчики за годы оккупации Крыма расстреляли, замучили и угнали в рабство почти 220 тысяч человек, население полуострова за это время... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T16:31

2025-04-29T16:31

2025-04-29T16:43

крымстат

ольга балдина

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крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Немецко-фашистские захватчики за годы оккупации Крыма расстреляли, замучили и угнали в рабство почти 220 тысяч человек, население полуострова за это время сократилось почти вдвое. Об этом рассказала руководитель Крымстата Ольга Балдина в пресс-центре РИА Новости Крым на круглом столе, посвященном презентации третьего историко-статистического издания "Мир, война и возрождение: Крым довоенного и послевоенного периода".В частности, всего по Крыму немецко-фашистские оккупанты за время оккупации расстреляли 71 921 мирного жителя и 19 819 военнослужащих, замучили 18 322 гражданских и 25 615 военных, угнали в рабство 85 447 человек.Как отметила руководитель Крымстата, по состоянию на 1 января 1945 года численность населения полуострова составила 610 тысяч человек, сократившись по сравнению с 1939 годом почти вдвое (тогда в Крыму проживали 1 миллион 216 тысяч человек).Только спустя 15 лет, к 1959 году, численность населения Крыма достигла предвоенной. При этом потери мужского населения в годы войны не были восполнены к 1959 году, а число женщин увеличилось на 15%, уточнила Балдина.По ее словам, в Крыму оккупанты разрушили полностью Керчь, Севастополь и значительно – Ялту и Феодосию. В Симферополе было уничтожено 30% жилого фонда.Немецко-фашистские захватчики полностью и частично уничтожили в Крыму более 17 000 зданий хозяйственного назначения и почти 23 000 жилых зданий, сожгли и разграбили 15 музеев, 590 зданий театров и клубов, 315 зданий детских учреждений, 393 больницы и амбулатории и 15 зданий религиозного культа.Общий размер ущерба крымской промышленности в денежном выражении составлял порядка 7 миллиардов рублей, сельского хозяйства – 8 миллиардов рублей.Как отметила Балдина, особенно тяжело было восстанавливать отрасль промышленности после окончания войны, поскольку почти вся промышленность республики была уничтожена, лишь только некоторые производственные мощности предприятий удалось эвакуировать в тыл.Несмотря на огромные разрушения и сложности, Крым восстанавливали ударными темпами. Уже через полгода после освобождения, в октябре 1944 года, начали работать Симферопольский завод имени Куйбышева, Сакский и Красноперекопский химические заводы. Еще раньше, с лета 1944 года, начали работу крупнейшие крымские предприятия пищевой промышленности: консервные заводы имени Первого Мая и имени Кирова. Началось восстановление Керченского судостроительного завода, которое завершилось уже в марте 1945 года, рассказала руководитель Крымстата.В Симферополе построен авторемонтный завод, организовано производство оборудования для пищевой промышленности. В 1945 году началось возрождение Перекопского бромного завода. Уже в середине 1946 года бромный завод вновь заработал и начал давать первую продукцию.В сельском хозяйстве в первые же месяцы после освобождения полуострова было заново создано 920 колхозов, 102 совхоза и 47 машинно-тракторных станций (МТС). Не хватало сельскохозяйственных машин и орудий, мало было рабочих рук. И все же весной 1944 года засеяли 127,4 тысячи гектара зерновых. В 1952 году при помощи переселенцев в области был восстановлен довоенный уровень посевных площадей, поголовье скота и свиней, а в 1955 году – площади под садами и виноградниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымстат, ольга балдина, история, память, великая отечественная война, 80 лет победы, крым в великой отечественной войне