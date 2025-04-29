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Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей
Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей
В Крыму трое местных жителей организовали незаконную схему заработка через подставные банковские фирмы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T15:31
2025-04-29T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей организовали незаконную схему заработка через подставные банковские фирмы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В сентябре 2016 года крымчане "наладили" схему проведения банковских операций. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм. Среди жертв мошенников оказались жители Крыма, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.За свои "услуги" они получали не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 31 миллиона рублей."Для легализации части дохода двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей", – добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБАферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомствРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн
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96
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новости крыма, крым, новости, краснодарский край, самарская область, воронежская область, белгородская область, москва, ярославль, кострома, екатеринбург, мошенничество
Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей

Трое крымчан незаконно организовывали банковские переводы через подставные фирмы

15:31 29.04.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей организовали незаконную схему заработка через подставные банковские фирмы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
В сентябре 2016 года крымчане "наладили" схему проведения банковских операций. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм. Среди жертв мошенников оказались жители Крыма, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.
"Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, обвиняемые организовали поступление на расчетные счета подконтрольных им фирм более 1 миллиарда рублей от 228 юридических лиц", – заявили в прокуратуре.
За свои "услуги" они получали не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 31 миллиона рублей.
"Для легализации части дохода двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей", – добавили в ведомстве.
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Заголовок открываемого материала
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