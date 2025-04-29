https://crimea.ria.ru/20250429/krymskie-bankiry-obmanuli-rossiyan-na-31-million-rubley-1146073582.html

Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей

Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублей

В Крыму трое местных жителей организовали незаконную схему заработка через подставные банковские фирмы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T15:31

2025-04-29T15:31

2025-04-29T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей организовали незаконную схему заработка через подставные банковские фирмы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.В сентябре 2016 года крымчане "наладили" схему проведения банковских операций. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм. Среди жертв мошенников оказались жители Крыма, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.За свои "услуги" они получали не менее 3% от суммы обналиченных денежных средств. Незаконный доход составил более 31 миллиона рублей."Для легализации части дохода двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей", – добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБАферисты придумали новую схему обмана на сайтах знакомствРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн

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