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Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей
Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей
Бывший начальник отдела муниципального учреждения "Управление капитального строительства администрации Евпатории" предстанет перед судом по обвинению в... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T15:29
2023-03-17T15:29
крым
прокуратура республики крым
мошенничество
евпатория
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Бывший начальник отдела муниципального учреждения "Управление капитального строительства администрации Евпатории" предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила прокуратура республики."По версии следствия, в апреле 2020 года Управлением капитального строительства администрации Евпатории заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Мирновского дома культуры. В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, подписал акты об их приемке", - рассказали в ведомстве.На основании документов фирме-подрядчику поступили более 7,5 млн рублей, из которых свыше 2 млн были перечислены необоснованно, уточнили в крымском управлении Следкома России. По контракту он должен был отремонтировать помещения танцевального класса, зрительного зала и фасад здания, но работы были выполнены некачественно и частично.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд. Также с материалами дела в суд подан иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением. В отношении подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи подрядчик пойдет под суд за хищение 43 млн рублейЗемельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговорВзятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании
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крым, прокуратура республики крым, мошенничество, евпатория, общество, новости крыма
Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей

Экс-начальник отдела капстроя Евпатории обвиняется в злоупотреблении полномочиями

15:29 17.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Бывший начальник отдела муниципального учреждения "Управление капитального строительства администрации Евпатории" предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила прокуратура республики.
"По версии следствия, в апреле 2020 года Управлением капитального строительства администрации Евпатории заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Мирновского дома культуры. В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы подрядчиком в полном объеме не выполнены, подписал акты об их приемке", - рассказали в ведомстве.
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На основании документов фирме-подрядчику поступили более 7,5 млн рублей, из которых свыше 2 млн были перечислены необоснованно, уточнили в крымском управлении Следкома России. По контракту он должен был отремонтировать помещения танцевального класса, зрительного зала и фасад здания, но работы были выполнены некачественно и частично.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд. Также с материалами дела в суд подан иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением. В отношении подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.
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КрымПрокуратура Республики КрымМошенничествоЕвпаторияОбществоНовости Крыма
 
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