https://crimea.ria.ru/20230315/zemelnaya-afera-na-3-mln-rubley--sud-v-krymu-vynes-prigovor-1127552885.html

Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор

Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор

Белогорский районный суд Крыма вынес приговор местному жителю за мошенничество с землей на три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T12:35

2023-03-15T12:35

2023-03-15T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор местному жителю за мошенничество с землей на три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Отмечается, что мужчина в мае 2020 года по подложным документам зарегистрировал в Госкомрегистре право собственности на земельный участок площадью 19 га.Суд приговорил крымчанина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками была задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Подозреваемая под видом риелтора предлагала помощь в получении земельных участков. От действий мошенницы пострадали 14 человек, сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииСтудента-мошенника задержали с поличным в СимферополеЖитель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-moshenniki-prisvoili-zemelnye-uchastki-na-10-mln-rubley-1125540165.html

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крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, закон и право, белогорский район, новости крыма