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Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор
Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор
Белогорский районный суд Крыма вынес приговор местному жителю за мошенничество с землей на три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T12:35
2023-03-15T12:35
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общество
закон и право
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор местному жителю за мошенничество с землей на три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Отмечается, что мужчина в мае 2020 года по подложным документам зарегистрировал в Госкомрегистре право собственности на земельный участок площадью 19 га.Суд приговорил крымчанина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.Ранее в Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками была задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Подозреваемая под видом риелтора предлагала помощь в получении земельных участков. От действий мошенницы пострадали 14 человек, сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компанииСтудента-мошенника задержали с поличным в СимферополеЖитель Петербурга предстанет перед судом за серию мошенничеств в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, закон и право, белогорский район, новости крыма
Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор

В Крыму осудили мужчину за мошенничество с государственной землей на 3 млн рублей

12:35 15.03.2023
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд Крыма вынес приговор местному жителю за мошенничество с землей на три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Отмечается, что мужчина в мае 2020 года по подложным документам зарегистрировал в Госкомрегистре право собственности на земельный участок площадью 19 га.
"Таким образом подсудимый завладел земельным участком, находящимся в государственной собственности, стоимостью более 2,8 млн рублей. В целях истребования указанного земельного участка из незаконного владения, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление", - уточнили в прокуратуре.
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Суд приговорил крымчанина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками была задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Подозреваемая под видом риелтора предлагала помощь в получении земельных участков. От действий мошенницы пострадали 14 человек, сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей.
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КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияОбществоЗакон и правоБелогорский районНовости Крыма
 
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