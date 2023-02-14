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В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей - РИА Новости Крым, 14.02.2023
В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей
В Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T14:42
2023-02-14T14:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.По данным ведомства, женщина ранее работала риелтором и предлагала крымчанам помощь при получении земельных участков."После передачи крупной суммы денег на протяжении длительного времени 64-летняя жительница Симферопольского района придумывала причины, которые якобы препятствуют выделению жилища и земельных участков заявителям, а полученные деньги не возвращала", - говорится в сообщении.От действий мошенницы пострадали 14 человек, сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей, отметили правоохранители. В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело, оперативники проверяют фигурантку на причастность к другим преступлениям на территории города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейРазговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефонуЧлен ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма
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крым, происшествия, мвд по республике крым, общество, новости крыма
В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей

В Крыму за мошенничество с земельными участками задержали 64-летнюю жительницу региона

14:42 14.02.2023 (обновлено: 14:43 14.02.2023)
 
© Фото: pixabay.comНаручники
Наручники
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, женщина ранее работала риелтором и предлагала крымчанам помощь при получении земельных участков.
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"После передачи крупной суммы денег на протяжении длительного времени 64-летняя жительница Симферопольского района придумывала причины, которые якобы препятствуют выделению жилища и земельных участков заявителям, а полученные деньги не возвращала", - говорится в сообщении.
От действий мошенницы пострадали 14 человек, сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей, отметили правоохранители. В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело, оперативники проверяют фигурантку на причастность к другим преступлениям на территории города.
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