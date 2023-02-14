https://crimea.ria.ru/20230214/v-krymu-pensionerka-zarabotala-25-mln-rubley-na-makhinatsiyakh-s-zemley-1126972394.html

В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей

В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей - РИА Новости Крым, 14.02.2023

В Крыму пенсионерка "заработала" 25 млн рублей на махинациях с землей

В Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T14:42

2023-02-14T14:42

2023-02-14T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму по подозрению в многомиллионной афере с земельными участками задержана 64-летняя жительница Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.По данным ведомства, женщина ранее работала риелтором и предлагала крымчанам помощь при получении земельных участков."После передачи крупной суммы денег на протяжении длительного времени 64-летняя жительница Симферопольского района придумывала причины, которые якобы препятствуют выделению жилища и земельных участков заявителям, а полученные деньги не возвращала", - говорится в сообщении.От действий мошенницы пострадали 14 человек, сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей, отметили правоохранители. В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело, оперативники проверяют фигурантку на причастность к другим преступлениям на территории города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте супруги-турагенты похитили у клиентов почти 3 млн рублейРазговор с приятными человеком: как обличить мошенника по телефонуЧлен ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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