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В Таганроге мать избила и оставила в сумке-переноске 6-тимесячных малышей
В Таганроге мать избила и оставила в сумке-переноске 6-тимесячных малышей - РИА Новости Крым, 25.11.2024
В Таганроге мать избила и оставила в сумке-переноске 6-тимесячных малышей
В Таганроге мать избила шестимесячных малышей, затем положила их в сумку и отнесла в магазин, где оставила их. Подозреваемая в убийстве и покушении на убийство... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T18:43
2024-11-25T18:43
2024-11-25T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Таганроге мать избила шестимесячных малышей, затем положила их в сумку и отнесла в магазин, где оставила их. Подозреваемая в убийстве и покушении на убийство задержана, сообщили в пресс-службе Следкома России по Ростовской области.Предварительно установлено, что накануне женщина, будучи пьяной, нанесла двум своим полугодовалым малышам телесные повреждения. Затем, положив детей в сумки-переноски, она отнесла их в один из таганрогских магазинов, где оставила.Сотрудники магазина вызвали "скорую помощь". Прибывшие на место врачи констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу.Мать малышей, подозреваемая в совершении преступления, задержана. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.Жительница Ленинского района Крыма была ранее осуждена за убийство новорожденного ребенка, которого она оставила в выгребной яме уличного туалета, где он скончался.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:3 ножевых: крымчанин осужден за попытку убить родственницу в пьяном угареСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаЖительница Кубани напала с ножом на подругу своей дочери
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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таганрог, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), убийство, ростовская область, дети
В Таганроге мать избила и оставила в сумке-переноске 6-тимесячных малышей
По подозрению в убийстве 6-тимесячных малышей в Таганроге задержана их мать
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Таганроге мать избила шестимесячных малышей, затем положила их в сумку и отнесла в магазин, где оставила их. Подозреваемая в убийстве и покушении на убийство задержана, сообщили в пресс-службе Следкома России по Ростовской области.
Предварительно установлено, что накануне женщина, будучи пьяной, нанесла двум своим полугодовалым малышам телесные повреждения. Затем, положив детей в сумки-переноски, она отнесла их в один из таганрогских магазинов, где оставила.
Сотрудники магазина вызвали "скорую помощь". Прибывшие на место врачи констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства и покушения на убийства двух 6-месячных мальчиков (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. "а,в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Мать малышей, подозреваемая в совершении преступления, задержана. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Жительница Ленинского района Крыма была ранее осуждена
за убийство новорожденного ребенка, которого она оставила в выгребной яме уличного туалета, где он скончался.
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