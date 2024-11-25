https://crimea.ria.ru/20241125/krupnyy-pozhar-tushat-v-moskve-1142121622.html
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты
На юге Москвы, на Промышленной улице, горит складское помещение. Об этом сообщает МЧС РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T17:52
2024-11-25T17:52
2024-11-25T19:44
москва
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. На юге Москвы, на Промышленной улице, горит складское помещение. Об этом сообщает МЧС РФ.За несколько минут до этого в чрезвычайном ведомстве сообщили, что было зафиксировано возгорание на 500 квадратных метрах второго этажа складского помещения.К ликвидации пожара привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиацентра. На очаг пожара авиацией сброшено 90 тонн воды.Накануне спасатели тушили возгорание на пивном складе под Симферополем. Пожар был полностью ликвидирован на площади в 200 квадратных метров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем горит пивной складВ Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмыПожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты
В Москве горит склад на площади 2500 квадратных метров
17:52 25.11.2024 (обновлено: 19:44 25.11.2024)