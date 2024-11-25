https://crimea.ria.ru/20241125/krupnyy-pozhar-tushat-v-moskve-1142121622.html

Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты

Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты

На юге Москвы, на Промышленной улице, горит складское помещение. Об этом сообщает МЧС РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T17:52

2024-11-25T17:52

2024-11-25T19:44

москва

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. На юге Москвы, на Промышленной улице, горит складское помещение. Об этом сообщает МЧС РФ.За несколько минут до этого в чрезвычайном ведомстве сообщили, что было зафиксировано возгорание на 500 квадратных метрах второго этажа складского помещения.К ликвидации пожара привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиацентра. На очаг пожара авиацией сброшено 90 тонн воды.Накануне спасатели тушили возгорание на пивном складе под Симферополем. Пожар был полностью ликвидирован на площади в 200 квадратных метров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем горит пивной складВ Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмыПожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар