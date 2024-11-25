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Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты
На юге Москвы, на Промышленной улице, горит складское помещение. Об этом сообщает МЧС РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T17:52
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москва
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происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. На юге Москвы, на Промышленной улице, горит складское помещение. Об этом сообщает МЧС РФ.За несколько минут до этого в чрезвычайном ведомстве сообщили, что было зафиксировано возгорание на 500 квадратных метрах второго этажа складского помещения.К ликвидации пожара привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиацентра. На очаг пожара авиацией сброшено 90 тонн воды.Накануне спасатели тушили возгорание на пивном складе под Симферополем. Пожар был полностью ликвидирован на площади в 200 квадратных метров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем горит пивной складВ Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмыПожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия под Москвой: что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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москва, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
Крупный пожар в Москве – к тушению привлечены вертолеты

В Москве горит склад на площади 2500 квадратных метров

17:52 25.11.2024 (обновлено: 19:44 25.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. На юге Москвы, на Промышленной улице, горит складское помещение. Об этом сообщает МЧС РФ.

"Площадь пожара в Москве увеличилась до 2 500 "квадратов". Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания", – говорится в сообщении.

За несколько минут до этого в чрезвычайном ведомстве сообщили, что было зафиксировано возгорание на 500 квадратных метрах второго этажа складского помещения.
К ликвидации пожара привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиацентра. На очаг пожара авиацией сброшено 90 тонн воды.
Накануне спасатели тушили возгорание на пивном складе под Симферополем. Пожар был полностью ликвидирован на площади в 200 квадратных метров.
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