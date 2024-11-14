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В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы
В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы
В жилом фонде Севастополя с начала года произошло 175 пожаров, в результате которых погибли 11 человек. Еще 10 получили травмы, среди них один ребенок. 35... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T07:07
2024-11-14T07:07
2024-11-14T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В жилом фонде Севастополя с начала года произошло 175 пожаров, в результате которых погибли 11 человек. Еще 10 получили травмы, среди них один ребенок. 35 человек удалось спасти, сообщает Telegram-канал МЧС Севастополя.Причиной большинства пожаров стало неосторожное обращение с огнем в быту, неисправность электросетей и неосторожность при курении.10 ноября пожар техногенного характера произошел в Керчи – в одной из квартир многоквартирного дома загорелся холодильник. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание.В Симферополе два человека погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме. По предварительной информации, причиной трагедии стало курение в постели. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пожар в жилой многоэтажке – что известноПожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом Пожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь
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В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы
С начала года в Севастополе на пожаре погибли 11 человек и 10 получили травмы