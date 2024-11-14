https://crimea.ria.ru/20241114/v-sevastopole-na-pozharakh-pogibli-11-chelovek-i-10-poluchili-travmy-1141834285.html

В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы

В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы - РИА Новости Крым, 14.11.2024

В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмы

В жилом фонде Севастополя с начала года произошло 175 пожаров, в результате которых погибли 11 человек. Еще 10 получили травмы, среди них один ребенок. 35... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T07:07

2024-11-14T07:07

2024-11-14T07:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В жилом фонде Севастополя с начала года произошло 175 пожаров, в результате которых погибли 11 человек. Еще 10 получили травмы, среди них один ребенок. 35 человек удалось спасти, сообщает Telegram-канал МЧС Севастополя.Причиной большинства пожаров стало неосторожное обращение с огнем в быту, неисправность электросетей и неосторожность при курении.10 ноября пожар техногенного характера произошел в Керчи – в одной из квартир многоквартирного дома загорелся холодильник. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание.В Симферополе два человека погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме. По предварительной информации, причиной трагедии стало курение в постели. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе пожар в жилой многоэтажке – что известноПожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом Пожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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